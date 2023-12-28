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一紙草案讓騰訊狂瀉12%、網易暴跌25% 中國遊戲產業的聖誕夜驚魂

雷霆雨露，俱是天恩

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/28 10:12
2019年5月13日，騰訊火紅電玩「和平精英」。（圖／路透社Florence Lo）

2019年5月13日，騰訊火紅電玩「和平精英」。（圖／路透社Florence Lo）

中國監管單位上周發布了收緊網路遊戲規範的草案計畫，導致遊戲類股出現恐慌性殺盤，騰訊（Tencent）、網易（NetEase）一瀉千里，籠罩在一片賣壓之中。官方眼看事態不妙，趕緊軟化立場，股市才稍稍止跌回穩，但中國政策的不確定性，已使全球最大遊戲市場如臨深淵、如履薄冰。

中國國家新聞出版署 22 日發布《網絡遊戲管理辦法》草案意見徵求書，加大對電玩產業的控管，除了對遊戲內容主題有多重限制，更禁止遊戲強制對戰、過度使用、高額消費，如不得設定每日登入、充值等「誘導性」獎勵機制、直播不得高額打賞、並應防止未成年人沉迷等。

利空消息一出，相關類股全倒。根據金融時報路透社，22 日，線上遊戲佔營收1/5的網路巨擘騰訊股價重挫 12%，對手網易更是暴跌 25%。官方緊急出手滅火，國家新聞出版署一口氣批准了 105 款新遊戲，並稱會審酌公眾意見，支持遊戲業的「健康」發展。

此一安撫民心之舉總算奏效，港股 25、26 日休市，27 日開張後，騰訊、網易股價分別回升 5%、10%，但許多投資人還是被嚇得決定觀望為妙。市場分析機構 Bernstein 香港分析師 Robin Zhu 形容，22 日的拋售猶如「聖誕夜驚魂」，憂小型遊戲開發商遭受的衝擊恐怕遠大於幾大巨擘。

中國有著全球最大的線上遊戲產業，年營收高達 450 億美元，玩家人數 6.5 億。

2021 年，中國就曾針對青少年沉迷電玩「精神鴉片」而祭出每天至多只能玩 2 小時的禁令，當年北京當局也曾凍結遊戲發行多時，導致許多小公司營運無以為繼，關門大吉。

過去這些年來，中國展開科技業大取締，投資人本以為情勢已趨緩，不料被這新規震個措手不及。

摩根史坦利（Morgan Stanley）分析師較為樂觀，稱北京當局這五年來，本就減緩了批准新遊戲的步調，對青少年玩電玩也多加收束管控，對產業的衝擊卻有限，自 2017 年至今年，年營收已躍增 50% 至人民幣 3,050 億。投資銀行法國外貿銀行（Natixis）資深分析師吳卓殷（Gary Ng）則認為，最新一波規範恐讓投資人驚覺，整飭動作其實還沒完，外資大概又會變成驚弓之鳥，不敢貿然投資。

星島日報的一篇紀曉華點評，倒是犀利。25 日發表的《中國觀察：士農工商 堅如磐石》評論中寫道，儘管「身家一日之間縮水近 300 億港元，騰訊老闆馬化騰仍在微信朋友圈表態：意見稿立足於保障和促進網絡遊戲行業繁榮健康發展。」

作者續說道，「雷霆雨露，俱是天恩！」，並引據張藝謀電影《堅如磐石》，強調「在「士」（官）面前，商人處於末流。」商賈有苦只能自己吞，私下抱怨，表面裝歡悅，「這就是政治。」
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