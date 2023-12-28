公督盟：「貪」字以一票險勝　獲選2023台灣立法院年度代表字

公民監督國會聯盟每年年底都會舉辦「立法院年度代表字及十大新聞」票選活動，至今已邁入第16年。今（28）日公布2023年票選結果，今年度十大新聞榜首是「多位立委捲入metoo疑雲，性平三法修正，增訂權勢性騷。」，年度代表字則由「貪」字獲選。

公督盟表示，年度代表字「貪」在今年的票選中，獲得34%的得票，僅以一票之差險勝「色」字！自票選活動開始，二字便穩定領先，大贏第三名11%，多次相互反轉超越，最終以一票之差坐收。包括鄭天財辦公室執行長張騰龍被收押起訴、陳歐珀捲入im.B詐騙案、高虹安立委任內涉嫌詐領助理費遭起訴等，多位立委或其辦公室涉入貪污詐騙案，檢警多次搜索立法院，成了國人今年最深刻的印象。

公督盟接著說，「色」字代表性平案件從民間燒入立法院，成為影響多位立委人格操守的羅生門，更造成立法院緊急加開臨時會修正性平三法，增訂權勢性騷。「匪」、「翹」二字皆獲得23%得票，以同票數並列第三名。代表事件為「馬文君委員涉潛艦國造洩密案被依外患罪調查，立法院外交及國防委員會通過臨時提案，參加機密會議應簽具保密切結。」以及「選舉年，拼初選拼連任，立院提早休會，立委照領薪水，國營事業預算持續擱置延宕。」攸關國防機密以及行政機關運作的兩大面向，也呈現民意對於選舉年立院將空轉一個月的擔憂。

回顧歷年，立法院年度代表字分別為2008年「黑」、2009年「私」、2010年「唬」、2011年「恥」、2012年「廢」、2013年「假」、2014年「同」、2015年「新」、2016年「暴」、2017年「怒」、2018年「亂」、2019年「囍」、2020年「豬」、2021年「罷」、2022年「抄」。

2023年度代表字及十大新聞票選活動共計從15個字以及30條新聞，提供民眾線上票選，活動從12月21日到12月25日，歷經5天、由上百位民參與投票。年度代表字每人至少選一個，至多選三個；十大新聞則每人至少選五條，至多可選擇十條新聞。

2023年度十大新聞包括：

第一名：多位立委捲入metoo疑雲，性平三法修正，增訂權勢性騷

第二名：《選罷法》增列排黑條款，黑金槍毒終身不得參選

第三名：同婚專法修正，開放同性配偶共同收養子女

第四名：高虹安擔任立委任內涉嫌詐領助理費案正式被起訴，同案助理自白認罪

第五名：《礦業法》爭議多年終修正，刪除霸王條款、增原民諮商同意

第六名：去除行人地嶽惡名！立院通過《道路交通安全基本法》

第七名：台灣人成柬埔寨豬仔！立院修正《人口販運防制法》

第八名：馬文君委員涉潛艦國造洩密案被依外患罪調查，為此委員會通過應簽具保密切結

第九名：殺警兇嫌服外役監爭議，《外役監條例》修正排除重大暴力及貪污犯

第十名：立委瘋出國，每年兩千萬出國考察費竟無報告

不過人民也同樣有感於立委盡本分，認真審議法案的精神。公督盟指出，今年立法院第七會期法案大清倉，三讀140案創16年新高，獲選的十大新聞中包含性平三法修正、選罷法排黑、同婚專法開放收養子女、礦業法刪除霸王條款、道交基本法以人為本、人口販運防治法避免台灣人再成柬埔寨豬仔、外役監條例修正，十個條目內便佔了七條新聞之多(70%)。剩餘包含「高虹安立委任內涉嫌詐領助理費」與「馬文君涉潛艦國造洩密案」都關係到立委的人格操守，顯示立委政治足跡的透明化是當前十分迫切的議題。