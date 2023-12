中華電信第9度榮獲「世界品牌獎」國際殊榮　台灣唯一獲獎電信業者

英國世界品牌論壇(World Branding Forum)近期公布「2023-2024年世界品牌獎」( 2023-2024 World Branding Awards),中華電信從全球40個國家、超過1,500個品 牌的激烈競爭中脫穎而出,榮獲「年度品牌獎:台灣最佳電信業者」 (Brand of the Year Awards: Telecommunication-Mobile in Taiwan)殊榮,成功為台灣爭光! 中華電信除了是台灣唯一獲獎的電信品牌,更已第9度獲頒該獎, 彰顯中華電信全方位的電信服務廣獲消費者肯定, 卓越品牌更深受全球消費者信賴。「世界品牌獎」 是由英國非營利組織「世界品牌論壇」舉辦, 評審團隊透過品牌價值、公眾網路票選、 國際市調機構評比等三大面向進行綜合評分,最終評選出年度品牌, 獲獎者均為產品/服務表現優異、 正面品牌形象與消費者緊密連結並能引起消費者共鳴之品牌。

中華電信卓越的品牌形象屢獲國際肯定, 之前國際知名品牌顧問公司Brand Finance公布「2023全球品牌價值500大」排行榜, 中華電信與眾多國際標竿企業一同入選上榜,且表現優異, 在電信業中,名列亞洲第7名,更是台灣NO.1, 為台灣唯一入榜的電信業者。身為台灣電信龍頭, 中華電信致力成為數位轉型生態系統賦能者和協創者的領導品牌, 除了具備堅強的科技能力作為實現品牌承諾的後盾, 並積極發展人工智慧、大數據、物聯網與區塊鏈等創新科技,落實「 永遠走在最前面」的品牌精神,因而屢獲國際品牌獎項肯定。

中華電信近期也拿下2023年道瓊永續世界指數(Dow Jones Sustainability Index,DJSI)世界成分股全球電信業第一名、The Asset “2023 ESG Corporate Award” 最高榮譽玉璽獎外,更以優異的電信服務囊括Frost & Sullivan “2023 Best Practices Awards”「台灣年度最佳電信服務業者獎」、「台灣5G服務 客戶價值領導獎」及「台灣最佳資料中心服務業者獎」三項大獎。 此外,中華電信持續投入5G網路建設、堅持打造兼具節能、 穩定及最高品質的5G網路, 讓客戶享受最優質有感的行動服務體驗,因此在國際權威機構SPE EDTEST®、OPENSIGNAL 2023下半年最新台灣行動體驗調查報告中, 成為全國唯一獲得雙機構認證「5G網速」和「5G涵蓋」 兩大冠軍的電信業者,更獲得「連續三年5G行動網速冠軍」和「 連續六年台灣行動涵蓋冠軍」。

展望未來,中華電信將持續秉持「以客戶為中心」的經營理念, 透過數據瞭解消費者需求,善用創新技術回應客戶期待, 並將推動智慧及創新多元的服務,傳遞最值得信賴的品牌價值。