富邦金控舉辦2023年「供應商ESG交流會」　堅持精進 永續不息 實現企業和環境的共榮

為發揮金融影響力，促使供應商因應ESG國際潮流，富邦金控於本 (12)月26日舉辦疫情後首次之實體「供應商ESG交流會」， 逾百家富邦金控重要供應商代表出席。 會中發表年度供應商永續評鑑結果， 並由富邦金控總務行政處處長李明州頒奬表揚永續評鑑表現優異供應 商，本年度由精誠資訊、台灣固網、台灣富士軟片、中華電信、 宏碁資服、敦陽科技獲頒評鑑績優獎，年代印刷獲頒卓越精進獎， 感謝供應商夥伴與富邦共同打造更具靭性的永續供應鏈。

富邦金控自2018以來， 已連續六年舉辦供應商永續評鑑及關鍵供應商實地訪查，發揮「 以大帶小」的影響力，攜手供應商一同實踐各項企業永續政策。 除了表彰ESG相關績效亮麗的績優供應商外， 富邦金控也特別關注受人力、物力限制但仍積極投入永續作為， 且歷年參與評鑑成績亦有顯著進步之小型企業供應商， 已連續兩年增加頒發「卓越精進獎」， 以期激勵其他供應商夥伴效法精進。

近年遠距辦公盛行，網路攻擊層出不斷， 企業對資訊安全的重視早已不能僅限於自身， 同時也必須強化合作夥伴的防護能力。 隨著供應鏈攻擊手法和強度與日俱增， 富邦金控也跟進提升供應商資訊安全防範意識，同時， 因應主管機關增訂「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」 ，提高對供應鏈的資安監管力度， 故本次交流會特別邀請富邦金控資安長蘇清偉於會中分享「 資安共構與共好」，從資安威脅的型態結合新聞實例開始， 輔以國內外防範措施進行說明， 提供與會者完整資安架構且實用的資安指引， 更強化富邦對供應商之資安要求與作為， 以期偕同供應商共築安全的金融服務生態系。

富邦金控落實永續承諾，在國內外備受肯定。連續4年獲得台灣永續 能源研究基金會「台灣十大永續典範企業獎」、連續13年獲得國際 知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》「The Asset ESG Corporate Awards」、連續7年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數 成分股、連續8年入選道瓊永續新興市場指數成分股，及連續7年入 選MSCI永續指數成分股並在MSCI ESG評比獲得AA級評等。2023年富邦金控亦入選彭博性別平 等指數，在Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保 險產業冠軍，獲得Institutional Shareholder Services(ISS)企業ESG表現Prime評級。 富邦金控2022年TCFD報告書亦獲得英國標準協會TCFD符 合性查核「Level 5+：Excellence」最高等級殊榮。

回顧過往，展望未來，富邦金控將持續以「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，攜手供應商夥伴，堅持精進， 永續不息，致力實現企業與環境的共榮。





富邦金控昨(26)日舉辦疫後首次實體「供應商ESG交流會」，並由富邦金控總務行政處處長李明州(左四)頒奬表揚年度供應商永續評鑑獲獎企業。（圖/富邦金控)