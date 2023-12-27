新北教學卓越3金6銀獲獎數全國第一　展現新北教育力

教育部辦理112年度教學卓越獎頒獎典禮，新北市教學卓越獎入圍9隊，為全國入圍最多學校的縣市。其中2所幼兒園、4所國小、1所國中與2所高中，勇奪3金6銀殊榮，於今(27)日在市政會議獻獎，分享榮耀與喜悅。
劉和然副市長表示，教師教學是教育核心的競爭力，也是教育創新的基礎。新北市積極推動各級學校教育創新，獲獎學校從地方特色、學生需求、時事議題等面向設計課程，展現教師紮實專業能力，及學生多元學習面向。今年度新北市有金山高中、插角國小、深坑國小附設幼兒園等3所學校榮獲金質獎，板橋高中、育林國中、南勢國小、三峽國小、牡丹國小、鶯歌幼兒園等6所學校榮獲銀質獎，展現新北市課程教學豐碩成果。
幼兒園組深坑國小附設幼兒園以「Well！一口希望的井 Well！A Well of Hope」為主題，校園的老古井以前是深坑居民重要的水源，灌溉著後操場的一片竹林，從雜草叢生破舊的老古井延伸發展課程，陪著孩子開啟一連串的探究之旅。
國小組插角國小以「插角悠森學Grit韌我行」為主題，以Go exploring 走讀探究、Research sustainable 永續研究、Insist will 堅持恆毅、Together acting 共好行動四大理念，強化孩子自主學習力、生態守護力、韌性恆毅力、公民行動力。
國中組育林國中以「阮兜个火車頭」打造以「火車」為主題的系列課程，引領學生從認識自己到了解SDGs內涵，培養「自發、互動、共好」的精神，成為優質的國中生，並能全面觀照及行銷樹林在地文化特色。
高中職組金山高中為社區型高中，是一所「愛．探索教育學園」，因學生對於體育活動與手作類特別有興趣，故以科技教育課程為底蘊，培植學生各項素養力，以 Project-Based-Learning 運作，並透過四大方案實踐Be a MAKER & learn better !期許培育偏鄉學生不落人後。
教育局表示，教學卓越獎是教育領域的指標性獎項，今年新北教學卓越團隊獲3金6銀的佳績，得獎學校分別可獲得教育部金質獎60萬元、銀質獎30萬元獎金；新北市更為獎勵學校團隊的努力，比照教育部同額獎金加碼補助!獲金質獎學校再獲新北市60萬元獎勵金、銀質獎學校再獲30萬元獎勵金。期盼各校持續透過團隊合作激盪創新教學模式，以學生為主體，引入社區人力、物力資源，系統化發展獨特課程，讓孩子學雙語、學美感、以行動護環境、用科技輔助學習，打開探索之門，感受學習的樂趣。
（圖／新北市教育局）