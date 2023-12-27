新北教學卓越3金6銀獲獎數全國第一　展現新北教育力

教育部辦理112年度教學卓越獎頒獎典禮， 新北市教學卓越獎入圍9隊，為全國入圍最多學校的縣市。其中2所 幼兒園、4所國小、1所國中與2所高中，勇奪3金6銀殊榮，於今 (27)日在市政會議獻獎，分享榮耀與喜悅。

劉和然副市長表示，教師教學是教育核心的競爭力， 也是教育創新的基礎。新北市積極推動各級學校教育創新， 獲獎學校從地方特色、學生需求、時事議題等面向設計課程， 展現教師紮實專業能力，及學生多元學習面向。 今年度新北市有金山高中、插角國小、深坑國小附設幼兒園等3所學 校榮獲金質獎，板橋高中、育林國中、南勢國小、三峽國小、 牡丹國小、鶯歌幼兒園等6所學校榮獲銀質獎， 展現新北市課程教學豐碩成果。

幼兒園組深坑國小附設幼兒園以「Well！一口希望的井 Well！A Well of Hope」為主題，校園的老古井以前是深坑居民重要的水源， 灌溉著後操場的一片竹林，從雜草叢生破舊的老古井延伸發展課程， 陪著孩子開啟一連串的探究之旅。

國小組插角國小以「插角悠森學Grit韌我行」為主題，以Go exploring 走讀探究、Research sustainable 永續研究、Insist will 堅持恆毅、Together acting 共好行動四大理念，強化孩子自主學習力、生態守護力、 韌性恆毅力、公民行動力。

國中組育林國中以「阮兜个火車頭」打造以「火車」 為主題的系列課程，引領學生從認識自己到了解SDGs內涵， 培養「自發、互動、共好」的精神，成為優質的國中生， 並能全面觀照及行銷樹林在地文化特色。

高中職組金山高中為社區型高中，是一所「愛．探索教育學園」， 因學生對於體育活動與手作類特別有興趣， 故以科技教育課程為底蘊，培植學生各項素養力，以 Project-Based-Learning 運作，並透過四大方案實踐Be a MAKER & learn better !期許培育偏鄉學生不落人後。

教育局表示，教學卓越獎是教育領域的指標性獎項，今年新北教學卓 越團隊獲3金6銀的佳績，得獎學校分別可獲得教育部金質獎60萬 元、銀質獎30萬元獎金；新北市更為獎勵學校團隊的努力， 比照教育部同額獎金加碼補助!獲金質獎學校再獲新北市60萬元獎 勵金、銀質獎學校再獲30萬元獎勵金。 期盼各校持續透過團隊合作激盪創新教學模式，以學生為主體， 引入社區人力、物力資源，系統化發展獨特課程，讓孩子學雙語、學 美感、以行動護環境、用科技輔助學習，打開探索之門，感受學習的 樂趣。

（圖／新北市教育局）