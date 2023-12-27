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汐止鐵工中風臥床八年 越裔太太不離不棄照料　

市場賣春捲貼補家用 圓融行善團和烘內伸援手

By 台灣英文新聞
2023/12/27 18:47
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

汐止區戴姓鐵工8年前因腦中風致長期臥床，三餐及生活均仰賴越南裔太太照料，烘內派出所實物銀行於今年3月起開始每月提供生活用品，但戴家生活日益陷困，經轉介社會局和圓融行善團，短時間內募集15萬元，於27日中午由社會局副局長許秀能、行善團長許誥、烘內派出所實物銀行負責人許崇修及市警局督察陳錦明和烘內派出所所長鄧智源等人，將善款送到戴家，越南裔太太對於台灣人的善心表示非常感激。

七星社福中心主任周培仙表示，戴姓鐵工之前有段婚姻，育有一子，後來離異，再與越南裔現任太太結婚，並育1子，目前已就讀高職，但因先生病倒後，經濟來源暫輟，太太於是利用假日到菜市場賣越南春捲，兒子也利用寒暑假打工，希望能貼補家用，慈濟基金會每學期補助7,500元學費，一年補助1萬5千元。

烘內派出所實物銀行就設在派出所內，也納入新北市實物銀行運作，負責人許崇修於今年3月得知此案，每月會送生活物資及長照所需物品如尿片、看護墊等，發現戴家生活越來越困窘，市警局督察陳錦明有次到汐止訪視時，許崇修談及此案，於是將全案轉交社會局和圓融行善團協助。

圓融行善團團長許誥、監察人吳叁寶、黃進行兩位里長、成員江明蓉、陳國勝等人，和社會局將善款交由案家。許秀能表示，由於戴某中風8年，加上長期臥床，有關他的身障等級可以再進一步鑑定，以利後續申請身障生活補助，並引入長照資源。

越南裔太太曾女士表示，對於市府和圓融等各界的善心幫助，非常感動，不過她在能力範圍內，會盡量自己照顧。目前社工有引進長照喘息服務，她也非常感謝。

更新時間 : 2023-12-28 15:45 GMT+08:00

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