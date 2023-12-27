【三黨造勢看點】柯文哲：邦交國0沒關係　趙少康：任內絕不談統一　賴清德: 817個路口站出來

民眾黨總統候選人柯文哲接受專訪談及國防外交政見今天(27日) 播出，他表示若當選總統，前半年到一年不會換國安團隊，「不要上班第一天這個換、那個換，太危險了」。他也說，徵募併行制不切實際，應以募兵為主、徵兵為輔。

談及外交，柯文哲認為邦交國是迷思，因為與中國關係不好，才會被挖牆腳。被問及是否邦交國到0都沒關係，柯文哲說，「對啊，我的態度是這樣」，不在意邦交國數量，比較注重實質。

柯文哲日前接受Podcast「軍事相對論」節目專訪，談論國防外交政策。節目於今天上架播出。

談及對國軍未來的想像，柯文哲表示，第一是讓國軍成為讓人信任、尊敬的團隊，第二是軍隊管理、國防裝備、武器都必須現代化，第三採取「平戰合一」作法，第四是建立能夠堅持作戰的部隊。

柯文哲說，若軍人在社會中被以嘲笑態度對待，不可能有偉大的軍隊，過去的洪仲丘事件，以及國軍虐狗事件，搞到軍人臉上無光，這是一個錯誤。

主持人相振為詢問，是否有國防部長口袋人選。柯文哲表示，若他當選總統，前半年到一年不會換國安團隊，「不要上班第一天這個換、那個換，太危險了」，他的策略是包含軍方、軍情、國安局都不動，要相信軍人屬於國家。

相振為詢問，外交首長是否也不會換。柯文哲說，外交比較不要緊，軍情比較需要穩固。

談及義務役役期，柯文哲表示，他主張募兵制，因為台灣出生人口不到40萬人，除非請女性當兵，否則1年義務役計算，台灣常備兵力在7萬名以下，這代表傳統打法可能不行，變成要往網軍、空軍、飛彈等軍種移動。

柯文哲說，如果是網軍、空軍、飛彈部隊，「1年（役期）沒有用啦」。他強調，軍隊要變成專業的部隊，徵募併行制不切實際，應以募兵為主，徵兵為輔，「如果募兵可以cover，不一定要再徵兵」。

柯文哲也說，兩岸與國防政策互相影響，「兩岸關係越差，國防被迫要準備更多，若兩岸關係緩和一點，就不見得要那麼多」，這也是他於2019年即便明知民調會下降，仍咬緊牙關辦雙城論壇。

被問及若上任總統如何鞏固現有邦交國，柯文哲表示，邦交國是迷思，因為與中國關係不好，才會被挖牆腳，若沒有這麼緊張，也不見得要搶這麼多，但他對邦交國的數目「比較自然」。

相振為追問，是否即使邦交國到0都沒關係。柯文哲說，「對啊，我的態度是這樣」，雖然有人會認為不行，但他認為實質外交比較重要，且中國會在國際上打壓就是因為兩邊關係不好。

被問及是否打算增加邦交國數量，柯文哲說，除非有人跟中國交惡後投靠，否則他也不會故意去增加，他不在意邦交國數量，比較注重實質，畢竟台灣與日本、美國也沒有邦交，但關係還不錯。

國民黨副總統候選人趙少康: 保證台灣不會發生戰爭

國民黨副總統候選人趙少康今天表示，民進黨以前愛講政黨輪替、換人換黨做看看，但8年執政一塌糊塗，呼籲「總統選侯康，大家有好康」，保證台灣愈來愈和平、不會發生戰爭。

趙少康下午到桃園市出席新屋侯趙後援會的活動致詞表示，民進黨已執政8年，做得實在不好，國民黨執政時民進黨最喜歡講「換人換黨做看看」，現在是否應「換人換黨做看看」。

趙少康說，民進黨執政一塌糊塗，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時缺口罩、疫苗、快篩及病房，也不懂為什麼政府為高端護航，民進黨沒有能力還不准民間做善事捐贈疫苗，真的讓大家很傷心。

趙少康說，聯華電子創辦人曹興誠昨(26日) 批評，「趙少康說台獨會引來戰爭，趙少康講錯了」，曹興誠說「不台獨才會引來戰爭」，這個邏輯很奇怪，如果曹興誠說不台獨才會引來戰爭，「那去叫民進黨宣布台獨」。

他希望總統蔡英文、民進黨總統候選人賴清德聽進曹興誠的話，明天就宣布台灣獨立，看會不會戰爭，但他們不敢，只會用來騙選票而已。

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趙少康表示，民進黨政策處處矛盾，說要跟中國斷絕關係，「去年賺了人家1500多億美元通通不要啊」，為什麼要賺錢還要罵人，現在又說「台獨不必要，我們早就是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國」，那民進黨又不把台獨黨綱廢掉，真的很矛盾。

趙少康指出，「如果你覺得民進黨這8年做得好，就繼續投他，如果覺得民進黨做得不好，就換人換黨」，他保證侯友宜與趙少康當選，台灣一定越來越和平、絕不會戰爭，「總統選侯康，大家有好康」。

賴清德在中常會提出「2項任務」

總統蔡英文2020年以破紀錄的817萬票連任成功，民進黨總統候選人賴清德今天在中常會提出「2項任務」，包括明年1月3日上午在全國22縣市817個路口，邀民眾一起站出來「美德3票護台灣」，以及「台灣美德站出來」線上串聯活動。

民進黨下午召開中常會，黨發言人張志豪轉述賴清德談話表示，距離2024年總統、副總統及立法委選舉的投票日，只剩下17天，務必要在最後的衝刺階段，以活力和創意展現出團結氣勢。

賴清德提出「2項任務」，要求共同努力，他表示，第1項任務是「台灣美德站出來」全體全國總動員活動。首先，要在1月3日上午7時30分到8時30分，在全國22縣市817個路口，大家一起站出來「美德3票護台灣」，請全體黨公職與各後援會、信賴台灣之友會，按照規劃時間、地點達成任務。

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賴清德說明，第2項任務是「台灣美德站出來」線上串聯，除了1月3日早上活動之外，也敬邀全國民眾共同響應，無論在台灣哪一個地點，無論在世界哪一個角落，都可以舉起「美德贏台灣」、「我挺2號賴蕭配」的標語，在同一個時間拍照上傳網路社群。

賴清德表示，在線上串聯記者會召開之後，將開始展開這項全球串聯活動，他請全黨、全力鼓勵社會眾人，傳達團結的氣勢和決心。

(本文資料來源: 中央社)