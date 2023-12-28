台灣2024總統候選人第3場政見發表會　新北校園暴力案成焦點、3人針對外交經貿政策激烈攻防

更新時間: 2023-12-28 22:01

柯文哲：賴清德選舉不主張台獨

藍選舉才不主張統一？

台灣民眾黨總統候選人柯文哲今天在電視政見會表示，民進黨總統候選人賴清德只有選舉時不主張台獨，國民黨只有在選舉時不主張統一，只有選擇沒有包袱的柯文哲才能終結歷年大選無限循環的藍綠惡鬥，他並強調這是台灣選民第一次有機會同時下架藍綠。

柯文哲在第2輪發表時主攻國防、兩岸和外交政見。柯文哲表示，過去8年民進黨執政下，台灣丟掉9個邦交國，現在剩下13個，是歷史新低，有人戲稱「外交部是斷交部」，但國人不忍苛責，因為根本問題仍是台灣與中國的關係。

談及兩岸關係，柯文哲表示，今天外傳中共施壓樂團五月天發表親中言論，若屬實他必須嚴厲譴責，因為這無助於兩岸溝通交流

柯文哲還說，兩岸關係應該擴大理解為太平洋兩岸，不是台灣海峽兩岸，也就是說必須在中美對抗架構下思考台灣議題，在這個關係裡，和平就「三贏」，衝突就「三輸」。

國民黨侯友宜則反駁說，他遵循中華民國憲法，提出中華民國台灣「中間路線」的概念，並不是統一路線。同時批評賴清德所提出的醫療政策、百億基金政策等，都是模仿他的政見。

侯友宜在第二輪再度拿出手板, 強調守護勞工的七個重大政策。包括:

(1)勞工加薪, 企業減稅 (2)守護弱勢, 降低賦稅 (3)增加休假天數, 勞動尊嚴再升級 (4) 力保勞保基金永續發展 (5) 興建勞工住宅 (6) 保障非典型勞工權益 (7) 修訂三法勞權加碼。

第三輪侯友宜則提出了改革經濟的三支箭也是三大關鍵:

(1)融入區域經濟, 希望在任內加入CPTPP等; (2) 改善投資環境, 解決五缺問題; (3)企業創新轉型。

賴清德第二輪則強調自己的行政歷練最豐富，抨擊侯友宜的九二共識與柯文哲的兩岸一家親都是走回頭路, 也無法超越蔡英文目前執政的政績。

不過柯文哲在第三輪一開始就反攻賴清德前述說法宛如「詐騙示範」, 因為柯文哲先前曾經和民進黨合作並且站台, 當時民進黨也沒有人說「兩岸一家親」的概念有問題。但是民進黨拿下政權之後就把利用完的柯文哲丟到一旁。

柯文哲並說, 他還在等民進黨為「徐春鶯是共產黨」的說法, 提出道歉, 卻遲遲沒等到。

賴清德在第三輪則繼續攻擊侯友宜與柯文哲說, 無論「兩岸一家親」「ECFA」或是「服貿、貨貿」,背後都脫不了九二共識，他呼籲選民要選擇「信賴台灣」, 讓台灣繼續壯大, 而不是走錯誤的路。

【完整公開】LIVE 2024總統大選 第三場政見發表會 影片超連結

更新時間: 2023-12-28 21:00

首次發稿: 2023-12-28 18:27

新北國中生割頸案 三方都關注

2024總統大選倒數15天，三黨總統候選人第三場同時也是最後一場電視政見發表會，今（28日）晚7點於台視登場，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，會提出哪些政見，台視主頻、YouTube將全程直播。

根據台視新聞報導，今天候選人的發言順序將依到達順序抽籤決定，每人發表時間共30分鐘，分3輪，每一輪10分鐘。

台視也為3位候選人準備了各自的休息室，會依照報到順序，進入對應的休息室，稍作休息、準備發表政見。

現場抽籤結果，今天三輪的發言順序，都是柯文哲最先，其次是侯友宜, 最後是賴清德。

在第一輪的發言中，三位候選人都針對新北市國中生遭割頸身亡事件表示哀悼，同時提出預防與解決校園暴力的方案。

柯文哲對國中生割頸案默哀 強調需預防勝於治療機制

今天第一輪發表一開始，民眾黨總統候選人柯文哲就針對新北國中生遭同學割頸死亡，表達默哀，並表示應思考如何建構社會安全網通報機制，需要預防勝於治療的跨部會機制；此外他提出醫療長照與勞保領域政見，認為醫療制度要全面健檢，若要醫護人員健康，健保制度就要健全，否則醫護人員只會被壓榨，缺工問題也更加惡化。

柯文哲主張，提高醫療衛生支出達到GDP8%，讓醫院可以收支平衡，不必靠停車場、美食街賺錢來補貼醫療本業的虧損；同時應提高護理薪資、增加公費疫苗種類等。

談及長照議題，他認為，現行長照有2大問題，包含財源不足與財源不穩定，長照基金是用菸捐、房地合一稅跟遺贈稅來補充，「用菸捐做長照，要鼓勵大家抽菸幫助老人嗎」， 衛福部長薛瑞元說長照未來5年內都夠用，「5年後呢？我們不能再把自己交給沒有長遠規劃，走一步算一步的政府」。

他主張，應全面推動「長照保險」，住宿型長照機構的中重度失能者，每人每月補助新台幣3萬元，並正視家庭照顧者的貢獻，政府有補助才能減少相對剝奪感與家庭衝突。

勞保方面，柯文哲表示，勞保基金早在2017年已入不敷出，將在2028年破產，每年應固定召開年金改革國是會議，徹底檢討勞保年金如何永續，雇主提撥比例若願意再拉高，政府可給稅率優惠。

侯友宜為國中生割頸案自責 主張校園霸凌視為犯罪

第二個上台的國民黨總統候選人侯友宜今天談及國中生遭割頸身亡案時，提出防治校園暴力4大主張，包括老師在緊急情形可逕行檢查學生私有物品等。

他說，校園霸凌絕對可當作犯罪行為看待，政府必須以更強硬態度向犯罪宣戰，不希望假人權之名，行保護惡人之實。

侯友宜在第一階段發言談及新北市某國中生遭割頸身亡案時表示，25日當天他就到醫院探視孩子，並對學生的家屬致上安慰之意，發生這種悲劇他非常自責。許多民眾和他一樣都非常沉痛，面對校園安全、校園霸凌以及社會安全網等議題，必須拿出有效的對策面對與解決問題，而且刻不容緩、痛定思痛。

侯友宜說，校園的安全不能等，校園暴力零容忍，他拿出預先準備好的手板說，對防治校園暴力提出4大主張，包括「參照日韓、修法嚴管；教育預防、懲戒輔導；加強安檢、阻絕危害；黑幫入侵、加重刑責」。

其中在「參照日韓、修法嚴管」方面，侯友宜表示，法律是保護受害人，而非保護加害人。有家屬與民眾希望檢討現行少年事件處理法，應參照日本與韓國經驗，重新審視重大犯罪的年齡、管束與刑責。例如日本在2000年少年法裡特別修訂，可以使受刑事處分的年齡從16歲以上降到14歲。

侯友宜表示，校園霸凌行為絕對可以當作犯罪行為看待，一定要與當地警方展開合作，以更積極態度面對霸凌問題，提供更多資源。

「加強安檢、阻絕危害」方面，侯友宜說，現行規範嚴格禁止老師檢查私有物品，大家尊重孩子隱私、保護孩子安全，但目前老師根本沒有力量可以執行安檢。

侯友宜表示，他主張參考英國規定，在一般情形下，在學生在場、另外一位老師見證的情形下，校長、老師就可以檢查；在緊急情形下，老師就可以逕行檢查。維護校園安全，不用等家長委員到場，可以事後再向家長委員會備查。除非特殊情況，否則應由同性別老師執行檢查。

侯友宜還說，對於因合理管教孩童而涉訟的老師，政府也應該做他們的後盾，給予法律協助。政府也要挹注更多資源，強化社會安全網絡。

「黑幫入侵、加重刑責」部分，侯友宜表示，政府必須對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑，一定要防止犯罪行為進入校園。

侯友宜說，政府必須拿出更強硬態度向犯罪宣戰，才能好好保護下一代。現在學校與警察在維持秩序時，公權力是被限縮的，他不希望以假人權之名，行保護惡人之實，「我們要的是所有的人權都能得到照顧，善良者能夠有一個安身立命的機會」，好人可以避免惡人騷擾，惡人犯罪就必須受到應有懲治。他要竭盡全力減少遺憾發生，讓犯罪在校園零容忍。

國中生割頸案 賴清德：落實社會安全網2.0、修學輔法

第三位發言的賴清德同樣一開始就提到新北國中生遭割頸死亡，他表示，教育部已協助新北市政府，針對受害家屬及全校師生進行心理減壓工作，未來他將積極落實社會安全網2.0，修改學生輔導法；他並提出建立健康台灣，三班病護比應入法、建立以人為本的家庭醫師制度等政見。

賴清德先對新北國中生遭割頸死亡案，表達內心哀悼，強調要有決心避免類似不幸事件再度發生，除了要虛心好好檢討、好好改進，有不足的地方，也會協助落實各項檢討工作。

賴清德說，未來他將積極落實社會安全網2.0，普及預防、及早介入，並且提供受扶助的個案，連續性的幫助，讓其度過每一個生活階段。

賴清德指出，他會積極落實年輕族群心理健康支持計劃，修改學生輔導法，讓學生能夠及早了解心理諮商程序，當碰到心理困境的時候，也能尋求心理諮商協助，避免小案變為大案，造成社會的遺憾。

隨後，賴清德提出打造健康台灣表示，他常在想，自從決定參選總統以來，能夠額外貢獻給台灣什麼，而他看到國民健康署的統計資料，台灣的平均餘命約81歲，但不健康的年數，也高達8.4年。

賴清德認為，基於他的醫療背景，應該為台灣人民貢獻「健康」，所以未來他將團結醫界、結合社會各界，一起打造健康台灣，讓國人健康、讓國家更強，也要讓世界擁抱台灣。

至於具體作法，賴清德說，他未來要推動健康憲章，即未來任何國家政策或重大建設，都不能夠違反健康原則，「健康促進」是社會主流；另外也要擴大醫療支出，解決醫療人員工作條件，例如護理師的三班病護比應該入法，對於醫療或基層醫療人員的點值，應該要保障0.9以上，同時調整醫事人員的薪水。

賴清德特別提到，癌症從民國71年到今天，一直都是十大死亡原因之首，去年就奪走5萬多條寶貴生命，大約占去年整體死亡的24.9%，所以一定要擬定預防醫療計劃；他將提出百億癌症新藥基金，不僅要解決癌症家庭的負擔，同時也讓癌症病人能夠接受最先進的醫療。

對於健保改革，賴清德說，健保制度已經走到不得不革新的地步，一定要確保健保能夠永續經營，除要爭取多元的健保經費來源，也必須要檢討各項支出的效益。

賴清德表示，要建立以人為本的「大家醫」制度，整合醫院、診所，還有長照及居家服務等，落實分級醫療，重視基層醫療，讓整個醫療服務能夠更加完善。

(以上照片來源: 中央社12/28攝影)