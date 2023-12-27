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GD、李善均僅因酒店女室長陳述陷染毒嫌疑　部分南韓網友質疑警方過度調查

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/27 19:18
2023年12月23日，南韓演員李善均前往仁川警察廳接受調查（圖／YONHAP via 路透社）

2023年12月23日，南韓演員李善均前往仁川警察廳接受調查（圖／YONHAP via 路透社）

卷入染毒風波的南韓演員李善均，在經歷2個月的調查後疑似輕生身亡，先前GD遭調查後也確認無罪，許多人質疑南韓警方是否過度調查，警方則堅稱只是按照合法程序進行，並無不妥。

酒店女室長

BIGBANG隊長GD與演員李善均會捲入染毒風波，起源皆是一名酒店女室長A女。

根據韓媒Dispatch 11月的報導，A女因吸毒在10月18日遭到逮捕，警方在進行手機採證時，發現A女與李善均的對話。

A女在吸毒時遭他人威脅報警，因此承諾支付封口費，並在9月14日向李善均傳簡訊，稱自己的手機被駭客駭了，且對方擁有A女與李善均的通話音檔，要向A女索取3億韓元（約新台幣750萬）。

A女在訊息中單方面提到李善均曾使用大麻及K他命，說若李善均不管駭客，可能因此被駭客爆料而出現在媒體上。李善均雖隨後封鎖K女，但帶李善均上酒店的好友認為要給3億韓元才能將事情解決，讓A女最後順利拿到錢。

警方因A女手機訊息而對李善均展開調查，但Dispatch則強烈懷疑A女是在自導自演，懷疑駭客的存在。

至於GD，則是因A女一句「去年12月GD在酒店洗手間出來後，在洗手間發現可疑的包裝紙，GD的行為也變的很奇怪」，以及A女偷拍GD去洗手間回包廂的影片，而對GD展開調查。

因此，許多人批評，警方沒有任何物證，僅憑A女的陳述而進行調查是「無理的調查」。

GD、李善均毒品檢驗皆為陰性

GD在接受尿液簡易檢測及毛髮、指甲精密檢測後，檢驗結果皆呈陰性，警方最終以「無罪結案」。

而李善均的檢測結果雖然也皆呈陰性，但仍在23日的第3次調查中，接受了19個小時的連夜調查，但警方依然未能提供明確的證據。

警方立場

對於遭到「過度調查」的批評，南韓警方曾表示，毒品犯罪調查不僅要綜合毒品檢驗結果，還要綜合相關人士的陳述及取證資料等，來判斷是否有嫌疑。

韓媒news 1報導，仁川警察廳表示，所有調查都是在李善均同意下進行，對於他在調查過程中離世感到遺憾，也因李善均在調查期間死亡，該案將以「無權起訴」結案，並強調警方「完全沒有高壓調查」。

警察廳廳長尹熙根（音譯）在26日也表示，很難同意因GD的調查最後以無罪結束，就認定是「無理調查」的說法。
南韓
BIGBANG
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李善均

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