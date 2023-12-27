Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台積電新廠落腳台中 盧秀燕：可能是2奈米以下

半導體用電量需求大，台中火力電廠與明湖及明潭水力電廠可望成為有力後援。

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/27 17:42
（圖片來源：路透社 )

（圖片來源：路透社 )

中科二期擴建昨 (26) 日通過中央都市計畫審查，台中市長盧秀燕今 (27) 日表示，台積電新廠落腳台中幾乎已經確定，而且會將「最先進製程」放在台中，她更說「有可能是2奈米以下」，外界推測應是台積電1.4奈米製程落腳處。

根據台積電官網資訊，台積電在台灣設有四座十二吋超大晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠；十二吋超大晶圓廠其中之一就座落台中中部科學園區。台積電後段先進封測廠在台灣共有五座，其中一座也在台中的中部科學園區。

內政部都市計畫委員會昨審查通過中部科學園區「台中園區擴建二期」都市計畫變更案，盧秀燕今出席活動時接受媒體聯訪在被問到「台積電1.4奈米製程是否確定落腳台中」時回應，台積電落腳中科二期園區約99%已確定，但至於從事多少奈米的晶片，須由台積電宣布。

她說，台積電在台灣其它地方要擴廠遭遇一些阻礙，但台中相對環境較好、條件也夠，包括有土地可使用。

盧秀燕認為台積電落腳中科二期園區，對於相關晶片產業發展有重要影響，對促進當地經濟、就業也都會有幫忙，台中市政府樂觀其成。媒體報導，聯訪中盧秀燕也說，台積電高層曾兩度拜訪台中市府，相關主管跟市府也有多次磋商，她「從側面了解，台積電會把最先進製程放在台中，如果她沒聽錯的話，有可能是2奈米以下，當然正確訊息還是要以台積電宣布為主」。

半導體用電量需求大，根據環境資訊中心資料，台中火力電廠擁有10部燃煤機組共550萬瓩、以及4部輕柴油機組，年發電量將近全台的五分之一，地位可說是重中之重，不過，中火是燃煤機組，電力升載、降載靠燃煤溫度，需時數小時。消費者的用電需求卻是分秒變化，難以單靠燃煤電廠滿足用電調度需求。

中部的供電除了中火外，還有明湖及明潭水力電廠共10部的抽蓄水力機組，總裝置容量260.2萬瓩，不同於一般水力發電，抽蓄水力是利用離峰時段將發過電的下池儲水抽到上池，等到用電高峰就可以重複循環發電，角色等同於台灣最大的儲能電池，也是夏季中午用電高峰時緊急供電的關鍵。
台積電

相關新聞

〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
2023/12/25 15:05
從張忠謀手中接掌5年 台積電董座劉德音2024卸任退休
從張忠謀手中接掌5年 台積電董座劉德音2024卸任退休
2023/12/19 16:51
護國神山是屏障也是陰影 金融時報：選民憂台灣太過依賴台積電
護國神山是屏障也是陰影 金融時報：選民憂台灣太過依賴台積電
2023/12/13 16:10
2奈米晶片寶座 台積電、三星、英特爾誰與爭鋒？
2奈米晶片寶座 台積電、三星、英特爾誰與爭鋒？
2023/12/12 11:41
韓國學者：孫運璿四訪KIST促生工研院 吸引張忠謀來台創台積電
韓國學者：孫運璿四訪KIST促生工研院 吸引張忠謀來台創台積電
2023/12/10 18:53

更新時間 : 2023-12-27 20:12 GMT+08:00

最受歡迎

2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情
新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫