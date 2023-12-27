台積電新廠落腳台中 盧秀燕：可能是2奈米以下

中科二期擴建昨 (26) 日通過中央都市計畫審查，台中市長盧秀燕今 (27) 日表示，台積電新廠落腳台中幾乎已經確定，而且會將「最先進製程」放在台中，她更說「有可能是2奈米以下」，外界推測應是台積電1.4奈米製程落腳處。

根據台積電官網資訊，台積電在台灣設有四座十二吋超大晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠；十二吋超大晶圓廠其中之一就座落台中中部科學園區。台積電後段先進封測廠在台灣共有五座，其中一座也在台中的中部科學園區。

內政部都市計畫委員會昨審查通過中部科學園區「台中園區擴建二期」都市計畫變更案，盧秀燕今出席活動時接受媒體聯訪在被問到「台積電1.4奈米製程是否確定落腳台中」時回應，台積電落腳中科二期園區約99%已確定，但至於從事多少奈米的晶片，須由台積電宣布。

她說，台積電在台灣其它地方要擴廠遭遇一些阻礙，但台中相對環境較好、條件也夠，包括有土地可使用。

盧秀燕認為台積電落腳中科二期園區，對於相關晶片產業發展有重要影響，對促進當地經濟、就業也都會有幫忙，台中市政府樂觀其成。媒體報導，聯訪中盧秀燕也說，台積電高層曾兩度拜訪台中市府，相關主管跟市府也有多次磋商，她「從側面了解，台積電會把最先進製程放在台中，如果她沒聽錯的話，有可能是2奈米以下，當然正確訊息還是要以台積電宣布為主」。

半導體用電量需求大，根據環境資訊中心資料，台中火力電廠擁有10部燃煤機組共550萬瓩、以及4部輕柴油機組，年發電量將近全台的五分之一，地位可說是重中之重，不過，中火是燃煤機組，電力升載、降載靠燃煤溫度，需時數小時。消費者的用電需求卻是分秒變化，難以單靠燃煤電廠滿足用電調度需求。

中部的供電除了中火外，還有明湖及明潭水力電廠共10部的抽蓄水力機組，總裝置容量260.2萬瓩，不同於一般水力發電，抽蓄水力是利用離峰時段將發過電的下池儲水抽到上池，等到用電高峰就可以重複循環發電，角色等同於台灣最大的儲能電池，也是夏季中午用電高峰時緊急供電的關鍵。