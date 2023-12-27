【大選倒數16天】民進黨批坑殺學生牟利•侯友宜控告賴清德　賴老家爭議•綠營律師告新北2局長

民進黨質疑侯友宜家族坑殺學生賺取暴利逾3億元，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達等人今天(27日) 到北檢，按鈴控告賴清德等人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，意圖使侯友宜不當選。

而在昨天(26日)， 針對賴清德萬里老家的問題，律師黃帝穎、許渝澤也提告市府2局長違反總統副總統選罷法，意圖使人不當選。

國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議延燒，民進黨發言人林楚茵、立委吳思瑤及立委參選人何博文今召開記者會，公布侯友宜家族名下公司與文化大學簽訂的租約，並質疑侯友宜家族從中賺取暴利逾新台幣3億元。

侯友宜競選辦公室副執行長謝政達、律師葉慶元，今下午到台北地檢署按鈴提告。謝政達表示，凱旋苑所有證據被民進黨抹黑，包括年租金收入2000萬元、年調整5%租金等情節，嚴重損害侯友宜名譽。

針對國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議，民進黨27日公布民國100年又昱公司與文化大學合約，並說侯友宜坑殺壓榨學生。（民進黨提供）中央社

中央社引述謝政達指出，民進黨擔心選情不利，散布不實言論，企圖影響選情，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法，對現任民進黨主席賴清德、民進黨秘書長許立明、林楚茵、吳思瑤及何博文提起告訴。

根據謝政達現場出示的刑事告訴狀，告訴人為侯友宜。

今天稍早，針對賴清德萬里老家的問題，民進黨籍新北市議員卓冠廷表示，市府對賴清德老家爭議，先射箭再畫靶，陷入無限謊言的迴圈。律師黃帝穎、許渝澤已提告市府2局長違反總統副總統選罷法，意圖使人不當選。

地政局表示，局長汪禮國昨(26日) 獲悉遭控告後，表示尊重。工務局說，對於提告部分，尊重其訴訟權。

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老家（圖）近期因違建爭議紛擾不斷，附近居民也集體向里長陳情，抗議礦工住宅遭指「幽靈房屋」，並要求外界莫再擾亂安寧，盼早日回歸清淨。中央社

卓冠廷今天在臉書貼文表示，律師黃帝穎、許渝澤昨傍晚告發新北市政府地政局長汪禮國和工務局長祝惠美，因涉犯意圖使人不當選而散布不實言論，提出刑事告發。

黃帝穎昨在臉書表示，汪禮國抹黑造謠副總統賴清德老家「幽靈房屋」，工務局圖測造假，2名局長荒腔走板，擺明行政濫權；市府已淪為國民黨總統候選人侯友宜競總當政治打手，以不實資料及指控誤導公眾，違反總統副總統選舉罷免法第90條。

中央社引述黃帝穎貼文表示，從市議員卓冠廷比對發現，從關鍵的民國68年航測圖看，賴清德的老家是包含（萬里中福路）84號和85號，但工務局指稱的68年空拍圖裡，整個礦區的房屋套繪定位卻「往左下飄移」，直接把84號的賴清德老家「定位到樹林裡」。

卓冠廷在臉書說，市政府對賴清德老家爭議的荒謬處，是沒有任何一個政府會單獨靠幾張空照圖，就喊「某某某，你的老家不存在」。

卓冠廷說，市府的多次說法被他打臉，都證明新北市府是先射了「賴老宅不存在」的箭再畫靶，處心積慮想要證明「賴老宅不存在」，以至陷入無限謊言的迴圈。

他說，市府地政局長和工務局長不惜造謠抹黑輔選，新北公務員真的辛苦，侯友宜不僅不該當總統，也沒資格當新北市長。「侯友宜的打手官員們，好好面對司法吧」。

市府工務局表示，是根據內政部國土測繪中心平台歷史圖資，以及農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式，以Google Map定位座標，經過尊業且嚴格交互比對分析，再反推出該建物（賴副總統老家）在該定位點，過往年代的歷史變化。