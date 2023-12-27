文化幣擴大發放 16歲青年一生領7次 明年1/20上路

繼今年6月首次發放1200點文化成年禮金，文化部今（27）日宣布，常態化的16至22歲文化幣將自明（113）年1月20日起發放，16歲青年一生領7次。文化部同時也透露1200點放大至2200點使用攻略，歡迎16至22歲青年提前規劃最聰明的文化幣使用方式。

文化部長史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年時間，領取率已高達8成，與法國等歐洲國家推行經驗相較，絲毫不遜色，更顯現台灣青年朋友對於藝文活動參與的熱情。而常態化的16至22歲文化幣可使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至113年12月31日止。

文化部表示，113年文化幣適用對象將從原本的18至21歲，擴大至16至22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。只要是出生日期在91年1月1日至97年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在113年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣。

為刺激消費，112年文化幣特別推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。

此外，文化部特別透過大數據分析，透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考：

被認為「最會算」代表的同學，先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，又放大1000點點數。

另一位同學則是選擇將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。

文化部提醒，今年度針對18至21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16至22歲文化幣。

文化幣擴大發放 明年1月20日上路 從16歲開始 一生領7次。（圖／文化部）