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台灣跨年日沒日出資訊公開　112年最後日沒在台南　113年最早日出在蘭嶼

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/27 15:37
日沒示意圖（圖／pixapay_<a href="https://pixabay.com/users/boonkong19-33313711/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7762468">boonkong19</a>）

日沒示意圖（圖／pixapay_boonkong19

今年已接近尾聲，中央氣象署公布112年跨年日沒及113年1月1日的日出資料，供想追日沒日出的民眾參考，可提前數分鐘至景點等待觀看。

根據中央氣象署，今年本島平地最晚日沒地點，位在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間約在傍晚5點24分49秒；離島部分，則是在金門縣烈嶼L18據點海灘，約在傍晚5點29分16秒。

氣象署指出，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區受陸地天際線影響，難見日落於海平面。

113年1月1日日出部分，台灣113年第一個日出將出現在離島蘭嶼東清，約在清晨6點32分32秒；本島平地第一個日出則位於屏東恆春龍坑生態保護區，約在清晨6點35分02秒。

氣象署表示，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；臺東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園 可見日出於蘭嶼。

氣象署說明，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻。但由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早(或日沒會延後)。

更多資訊可參考中央氣象署網站
台灣
跨年
日出
日落

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