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侯友宜妻公開聲明：凱旋苑2026年6月約滿、將改為社宅或青宅

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/27 17:32
中國文化大學學生12月25日在校外出租套房凱旋苑前高舉標語抗議，呼籲國民黨總統候選人侯友宜正面回應凱旋苑漲租議題，公投護台灣聯盟也到場聲援...

中國文化大學學生12月25日在校外出租套房凱旋苑前高舉標語抗議，呼籲國民黨總統候選人侯友宜正面回應凱旋苑漲租議題，公投護台灣聯盟也到場聲援...

針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴，今天(27日) 透過公開信表示，整件事是合法繼承，依法出租繳稅，她和女兒也願意用最高標準看待自身，待與廠商租約到期後，會將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

凱旋苑爭議持續延燒，侯友宜競辦今上午舉行記者會，競辦執行長金溥聰表示，民進黨總統候選人賴清德違建問題一直沒辦法給出清楚交代，民進黨動作非常明顯，為的就是要轉移焦點。

侯友宜妻公開聲明：凱旋苑2026年6月約滿、將改為社宅或青宅針對凱旋苑爭議，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴12月27日透過公開信指出，整件事是合法繼承、合法建造，從頭到尾都合法，依法出租繳稅，沒有逃漏稅，她和女兒願意用最高標準看待自身，身為侯友宜的太太與家人，疼惜侯友宜走政治這條路的辛苦，願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與質疑。中央社

侯友宜妻公開聲明：凱旋苑2026年6月約滿、將改為社宅或青宅國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室「合法vs違建」記者會27日在新北板橋舉行，侯友宜競辦執行長金溥聰（右2）駁斥有關出租套房凱旋苑相關抹黑言論。中央社

競辦發言人黃子哲強調，民進黨正在進行一場血淋淋的割喉戰，但指控根本不實、完全胡說八道，無論過去「大群館」或「凱旋苑」都是合法承租、建造、依法出租繳稅，侯友宜從2018年被攻擊時就是直球對決。

記者會現場也公布任美鈴針對此事的公開信，任美鈴表示，母親留給她來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作，原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。

任美鈴說，經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租價格也由承租公司決定。

任美鈴指出，這整件事是合法繼承、合法建造，從頭到尾都合法，依法出租繳稅，沒有逃漏稅，她和女兒願意用最高標準看待自身，身為侯友宜的太太與家人，疼惜侯友宜走政治這條路的辛苦，願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與質疑。

任美鈴說明，因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

針對遭質疑調漲租金，中央社引述出席記者會的律師陳佳瑤表示，本來與文化大學談好1年新台幣2000萬元的租金簽約，但文化大學擔心簽了約，會不會有學生進來住、會不會賠錢，所以從2000萬元降價到1500萬元，如果收租可以打平，再調漲5%。
凱旋苑
侯友宜
任美鈴
民進黨
賴清德

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