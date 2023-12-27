【13千金再現】台股27日持續創新高•逼近17900點　金管會：113年春節股市2/5封關2/15開市

台股今天(12/27) 持續創下今年新高，指數上漲139.77點，收在17891.5點，逼近17900點關卡。台積電、聯發科股價創波段新高，仁寶等AI PC族群同步走高，帶動整體電子類股指數上揚逾1%，為多頭指標。

台股加權指數收在17891.5點，上漲139.77點，漲幅約0.79%，成交值新台幣2947.54億元。

台股距離2023年封關僅剩2個交易日，外資放假，台股市值最高的台積電股價依然有不錯表現，上漲6元，收在592元，創波段新高，貢獻大盤指數約49點。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行看好明年景氣可望比今年好，生成式人工智慧（AI）是未來營運主要成長動力。聯發科繼26日重登1000元大關，今天一度進一步攀高至1050元，創21個月新高。

今天聯發科收在1040元，上漲40元。M31重登1000元關卡，達1040元，台股再現13千金。

人工智慧電腦（AI PC）前景看俏，仁寶等概念股延續強勁走勢，包括仁寶、宏碁及華碩同創波段新高價，分別達40.2、54.2、491.5元，整體電子類股指數上揚逾1%，為推升大盤創高主要動力。

傳統產業股也普遍走高，其中，電纜類股指數上揚逾1%，表現相對強勢；玻璃及鋼鐵類股指數分別下跌0.34%及0.58%，表現相對弱勢。

中央社引述國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股指數續創今年新高，在上檔沒什麼壓力情況下，蓄勢挑戰萬八關卡。

此外金管會依證交所及櫃買中心等單位建議，同意證券期貨市場2024年開、休市日，農曆春節前最後交易日為2月5日，期貨夜盤交易將在6日上午5時收盤；農曆春節假期後開始交易日為2月15日。

金管會今天(27日) 宣布，已依證交所、櫃買中心、期交所、券商公會及期貨公會建議，同意證券期貨市場2024年度開、休市日，2024年農曆春節前最後交易日為2月5日，2月6日及7日將辦理結算交割，農曆春節假期後開始交易日為2月15日。

台灣期貨市場2024年2月5日仍有夜盤交易至次日上午5時收盤。金管會表示，已請期交所公告2024年度開、休市日暨相關事宜時，一併提醒期貨商及期貨交易人。

證券期貨市場開、休市日期原則與銀行業通行假日相同，不過，自2019年起，若遇銀行業週末補行上班日，證券期貨市場不交易也不結算交割。

2024年銀行業補行上班日僅2月17日，金管會提醒證券期貨市場參與者及證券期貨業者注意2024年度開、休市日，並相應規劃交易及結算交割事宜。