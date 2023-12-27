FJ豐傑生醫獲SNQ國家品質標章 獨家推出「365天免費退換貨」

近年消費者對健康意識與身體保養關注升溫，尤其在疫情後，增強抵抗力與相關保健、保養品琳瑯滿目，時常讓人不知該如何選擇適合自己的產品，也怕踩到雷。 有鑑於此，台灣首家保健+保養的MIT--FJ豐傑生醫看準市場，以台灣在地團隊打造專屬台灣人的適用配方，更大膽祭出獨家「365天免費退換貨」的寵粉服務，讓產品回購率高達70%。

許多消費者都曾有選購保健品，因不瞭解而盲目跟風下單、買回家浪費了的經驗；又或者手機滑著滑就遇到選擇障礙，不知如何買最適合自己，因此豐傑推出365退換貨保證，用整整365天，給消費者試用、體驗的機會，找到真正適合自己的保健保養品。

FJ豐傑生醫進一步推出「線上專人客服」，便可以解決這樣的問題。邀請到保養品研發師與保健營養師連袂坐鎮，真人在線即時給予消費者免費的專業諮詢服務，用專業的角度給出最適當的建議。

旗下的保健明星商品，包括專為女性量身打造的「醇漾容」養顏美容飲，以及純淨無添加的「712D益生菌」；保養類明星商品則首推添加諾貝爾獲獎成分「富勒烯」系列保養品、水楊酸抗痘沐浴露則是最受豐粉們的歡迎。

豐傑生醫指出，採用頂級原料、專業生產製程，並將第三方審視抬升至國際級評選，多項產品榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞獲獎的肯定； 85%高純淨魚油也甫獲得2023年度台灣SNQ國家品質標章認證。

此外，所有產品皆送檢SGS西藥、塑化劑、重金屬等高嚴格品管，並採用具有 ISO22000 / HACCP雙認證的製造工廠、國際多重食品及檢驗合格，讓製程生產透明化。