蔣根煌等9位縣市議長、聲援屏東縣議長周典論　批檢調政治迫害「想引起寒蟬效應」

新北市議會議長蔣根煌今天(27日) 和多名縣市議會議長、副議長舉辦記者會，聲援遭羈押的屏東縣議會議長周典論。他們表示，周典論如今必須面對這起政治迫害，實在令人遺憾。

蔣根煌和新竹縣市、彰化縣等縣市議長及桃園市、新竹縣市、宜蘭縣、屏東縣等縣市副議長共9人，今天近中午在新北市議會召開記者會，共同聲援周典論，他們認為這是政治迫害，是想引起寒蟬效應。

蔣根煌表示，屏東縣議會議長周典論因涉入鴻海集團創辦人郭台銘選總統連署案，在25日清晨6時多遭檢調搜索帶回約談偵訊，並遭法院裁定收押禁見，這個事件已引起國內外廣泛的關注。

中央社引述蔣根煌表示，周典論23日才上凱道挺國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，當時周就說「我站台的話，就會被搜索約談」，果然隔兩天就出事，這就是政治收押，怎麼會剛幫侯友宜站台就被押起來，要不往這方面聯想也難。

蔣根煌說，郭台銘現在不是總統候選人，檢調有必要急著在凌晨搜索、選前押人嗎？周典論在屏東縣議會擔任多屆的議長、副議長，如今卻必須面對這起政治迫害，實在令人遺憾。

他強調，議長是地方選出來的，具有強大的民意基礎，把議長收押禁見，這是很嚴重的事情，這種是政治收押。呼籲司法機關不要成為民進黨打壓異己的工具，應該確保人民對司法公正的信任，讓司法成為保護人民免於迫害的堅強防線。

國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，26日屏東縣議會有29名議員出面聲援，周典論的兒女均出席，其中三女國民黨中常委周孟蓉（前）也遭檢調約談，25日交保後首露面，為父親抱不平。中央社

國民黨屏東縣議長周典論因屏檢認違反總統副總統選舉罷免法連署行賄罪遭羈押禁見，國民黨副總統候選人趙少康（前中）26日接受媒體聯訪表示，這除了是壓制議長在屏東的輔選，更重要的是威脅鴻海創辦人郭台銘。中央社

次女屏東市長周佳琪: 26日會提抗告

國民黨屏東縣議長周典論涉郭台銘連署行賄案遭羈押禁見，昨(26日) 屏東縣議會有29名議員出面聲援，周典論的兒女均出席，其中次女屏東市長周佳琪表示，捍衛清白，26日會提抗告。

屏東縣議會有55席議員席次，國民黨與無黨籍共29名縣議員26日上午聲援周典論，高喊「聲援硬漢議長、下架綠色恐怖」，周典論兒女包含屏東市長周佳琪、25日也遭約談交保的國民黨中常委周孟蓉皆出席。

屏東縣副議長盧文瑞接受媒體聯訪指出，周典論23日才赴凱道為國民黨總統候選人侯友宜站台、24日分別在恆春鎮及東港鎮為國民黨副總統候選人趙少康助選，25日隨即遭檢調以涉嫌郭台銘連署案為由搜索並羈押。

盧文瑞強調，在大選倒數時刻，令人高度懷疑是政治迫害，企圖影響選舉結果，對此感到十分遺憾及不服。

周佳琪則表示，面臨大選時刻接近，用收押的方式對待屏東最高民意機構的議長，認為是政治介入司法，為捍衛清白，26日將會提出抗告。

「最擔心的就是父親的身體。」周佳琪說，因為父親平常會服用心臟藥物，又比較怕冷，希望煎熬盡快度過。

另外，周孟蓉25日也遭檢調約談，訊後以新台幣50萬元交保，26日她也出席縣議會聲援父親，對面媒體詢問，周孟蓉僅回答「不方便多說什麼。」

南投縣議長何勝豐：我沒請款，儘管去查

針對國民黨屏東縣議長周典論涉鴻海創辦人郭台銘連署行賄案遭羈押禁見；被外界視為「挺郭派」的無黨籍南投縣議長何勝豐26日說，他拜託大家幫忙不用花錢、沒有請款，儘管去查。

先前透過連署取得獨立參選總統資格的郭台銘已退選，不過檢方仍持續調查連署期間疑不法情事，其中周典論25日遭檢調約談，經偵訊，屏東地方檢察署認為周典論涉違反總統副總統選舉罷免法連署行賄罪涉嫌重大，當晚向法院聲請羈押禁見，法院26日凌晨裁准。

國民黨徵召新北市長侯友宜參選當天，何勝豐宣布退出國民黨，後來何勝豐協助郭台銘經營地方，外界視為「挺郭派」；同樣退出國民黨的彰化縣議長謝典林也曾表態支持郭台銘選總統；彰化縣議會臨時會22日結束，25日通知暫定明年1月2日至12日再開臨時會，議會說，議長謝典林指示處理重大政務，盼外界不要臆測開會原因。

何勝豐26日接受媒體電話聯訪表示：「我就沒向他請款」，自己沒有花半毛錢，拜託大家幫忙不用花錢，「我哪有怕他們，儘管去查，我沒差」、「他叫我向他請款，看經費多少下來」，何勝豐說自己回覆「不用」，又不用花錢，「我沒有那種問題，沒在怕」；另外，有關彰化縣議會又要再開臨時會原因，何勝豐則不予置評。

何勝豐不曾表態支持國民黨總統候選人侯友宜，也說不可能回國民黨，媒體詢問立場是否動搖，何勝豐說，他已不插手，仍如先前所說，就算國民黨「穩贏」仍不回國民黨，「之前這樣說，哪有這麼漏氣」，他沒有就沒有（回國民黨），繼續無黨籍就好。