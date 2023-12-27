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2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/27 13:26
輕軌漁人碼頭站煙火疏運人潮。（圖／新北捷運公司）

輕軌漁人碼頭站煙火疏運人潮。（圖／新北捷運公司）

2024跨年即將到來，「淡水1314跨河煙火秀」預計將會在12月31日登場，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌、新北捷運公司轄下三條路線於當日將跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。此外，環狀線幸福站還推出隱藏版「領取幸福」活動，邀請所有民眾一同迎來充滿幸福與希望的2024年。

延伸閱讀2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡

「淡水1314跨河煙火秀」將於12月31日20點24分施放，新北市將再次成全台最早施放花火的縣市，總長13分14秒煙火秀，發數達2萬發，比去年1.4萬發還更多，今年更有望擴大施放面積，期望媲美澳洲雪梨煙火秀。

為因應跨河煙火秀觀賞跨年煙火人潮，不止淡海輕軌，新北捷運公司轄下三條路線都將持續42小時營運服務，當天也將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將是人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

為免塞車影響遊興，建議大家搭乘捷運、公車等大眾交通運輸到淡水，例如可在淡水捷運站搭乘26公車，或者於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站。

新年期間，除了煙火及跨年演唱會受到矚目之外，新北捷運公司也發現，在環狀線的幸福站，以往在元旦新年期間，進出站旅次比起平日略增1至2成，許多民眾希望以幸福站的站名喻意，到幸福站踩點打卡，意喻能「邁向幸福」。

新北捷運表示，環狀線幸福站日前才剛與日本球磨川鐵道株式會社因共同擁有「幸福站」相同站名而結盟，本次也將於新年期間，推出與新莊保元宮合作的「領取幸福」活動，只要於12月31日跨年夜晚間10點後，憑搭乘環狀線的電子票證至環狀線幸福站供站務人員確認搭乘紀錄，就可以領取由新莊保元宮「茄苳腳月老」加持的「月老紅線」一條，希望保佑領取到的民眾能夠幸福年年。
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