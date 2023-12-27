土耳其國會外委會批准瑞典入北約 美對土F-16軍售案做交換?

在瑞典申請加入北約組織長達19個月後，土耳其國會外交事務委員會終於在當地時間26日放行，可謂瑞典入北約的重大進展。然而土方將此事與向美國採買F-16戰機連繫在一起，也使得事態變得更為複雜。

俄烏戰爭的爆發促使瑞典與芬蘭放棄數十年來維持的軍事不結盟政策，選擇加入北約。芬蘭已於今年4月成為北約第31個正式成員國。由於土耳其及匈牙利的持續反對，瑞典入北約的申請數月來停滯不前。

如今，由執政黨正義發展黨（AK Party）把持的土耳其國會外交委員會批准瑞典加入北約案，後續將送交國會全會表決，確切時程尚未知曉，但預計將順利通過。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表示歡迎，並呼籲土耳其和匈牙利「儘快」完成批准程序，強調瑞典的加入將使北約更加強大。瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）也在電視訪問中表示，期待成為北約的一員。

土耳其因庫德族問題強力反對瑞典、芬蘭入北約，在三方同意簽署一份「三邊備忘錄」解決該問題後，艾爾段於7月不再持反對意見。北約盟國也紛紛向土國施壓，法國稱北約的信譽「岌岌可危」。

近來，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）將瑞典入北約與美國國會「同時」同意向土耳其出售F-16戰鬥機聯繫在一起，並說包含加拿大在內的北約盟國應當對土耳其解除武器禁運，使得事情變得更為複雜。

美國德國馬歇爾基金會智庫安卡拉辦事處主任溫魯西薩克利（Ozgur Unluhisarcikli）表示，瑞典入北約與美國向土國出售F-16戰機同時辦理，是因為兩國都不信任雙方。

土耳其的空軍戰力因安卡拉於2019年被逐出美國主導的F-35聯合戰鬥機項目而受影響，這是對艾爾段決定購買俄國先進導彈防禦系統的報復，北約認為該系統是對安全的威脅。

美國拜登（Joe Biden）政府多次承諾向土耳其出售F-16，但國內立法者擔心土國涉嫌侵犯人權，以及考量其與希臘的長期緊張關係，屢屢阻止價值200億美元的F-16軍購案。

溫魯西薩克利還指出，艾爾段在以巴衝突後的反以色列言論也引起華盛頓的擔憂，儘管兩個問題不相關，但土國支持哈瑪斯的言論使得F-16軍售項目進程變得各為複雜。