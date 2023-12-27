「我的大叔」李善均捲吸毒風波　今早驚傳車內輕生　享年48歲

48歲南韓演員李善均日前捲染毒風波遭立案，今（27）日卻傳出疑似於車內輕生，警方發現時已無意識。

韓媒報導，警方在上午9點12分（韓國當地時間）接獲一名女性報案，稱「丈夫寫下了像是一書的留言就出門了」，警方隨後在上午9點30分左右，於首爾臥龍公園內發現車輛，車上的男子已無意識，身分確認為李善均，發現時已死亡，因此未送往醫院治療。

李善均近日捲吸毒風波，於10月時被依涉嫌吸食大麻等毒品遭立案，在警方的3次傳喚中，李善均皆否認指控。

李善均控告遭一名酒店女室長欺騙，以為女室長給的藥物為安眠藥，用鼻子吸食，沒想到事實上為毒品，並指控女室長在去年10月向他勒索3.5億韓元（約新台幣875萬元）封口費，女室長也在接受調查時稱，李善均在她家至少吸毒5次。

不過，李善均的尿液簡易檢測、毛髮精密檢測結果皆為陰性，他在23日接受第3次調查，時間長達19小時，也要求警方對女室長進行測謊。

李善均在2018年與IU演出韓劇「我的大叔」開始於海內外走紅，也在電影「寄生上流」中演出富爸爸，今日卻驚傳於車內輕生，讓許多粉絲感到相當不捨。

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