冬天才是最佳瘦身季節！中醫曝四招 多睡覺、多吃辛香料

寒流一波波來，食量也不自覺變大了嗎？想要維持好身材的你可千萬別破功，因為冬天才是瘦身的好季節。中醫師提醒，因為寒冷的氣溫，身體需要消耗更多的能量維持體溫，如果這時候有良好的習慣與持續運動，夏天要穿比基尼的時候就不需要努力的瘦身了。

天氣寒冷時，特別容易嘴饞，進而吃下過多的熱量，導致體重失控，等到夏天再來減脂往往已為時已晚，因此昌盛堂中醫診所提出四點冬天瘦身秘訣，包含：保持適當飲食，飲食中可加入辛香料；保持適度運動、保持良好的睡眠並注意水分攝取。

昌盛堂中醫診所提醒，減肥是一個持續的過程，不要對自己設定過高的壓力和期望，建議民眾透過堅持不懈的努力，慢慢達成健康減肥的目標，讓身心都更加健康、充滿活力。

保持適當的飲食，飲食中可加入辛香料

在冬季，人們可能傾向於吃高熱量、高碳水化合物的食物，以應對寒冷天氣。此時不妨嘗試保持均衡的飲食，多吃原型食物，減少高熱量、高脂肪食物的攝取量，亦可以增加辛香料(辣椒、蔥、薑、蒜等等)的攝取也能增加代謝。

保持適度運動：

在冬天運動，戶外氣溫較低，可以運用白天的時間順便曬太陽補充維他命D，可促進身體對鈣、磷的吸收，強化骨骼與肌肉。在冬季運動還可以增進身體血液循環，促進四肢回暖。

保持良好的睡眠：

冬天氣溫低更是睡覺的好時節，在睡眠的時候會分泌瘦體素，充足的睡眠時間會讓我們更不容易暴飲暴食，在白天的生活可以有更多的能量做事情。

注意水分攝取：

在冬季，人們可能不容易意識到自己的身體需要足夠的水分。保持良好的水分攝取除了對於新陳代謝和健康都有幫助以外，亦可以抑制「餓感」，讓我們可以避免大吃大喝。