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Apple Watch侵權裁定26日生效 美國暫停銷售Series 9 、Ultra 2

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/27 09:58
（圖／路透社Eduardo Munoz）

（圖／路透社Eduardo Munoz）

蘋果公司智慧手錶Apple Watch遭醫療監測技術公司Masimo控告害專利權，美國拜登政府拒絕撤銷國際貿易委員會所提禁令，自本月26日起侵權型號禁止於該國進口及販售。

路透社報導，從2020年的 Apple Watch Series 6 開始，蘋果加入血氧監測的功能。Masimo指控蘋果雇用其員工，竊取以光感技術監測血氧的專利，並將之運用於Apple Watch。

今年5月，加利福尼亞州聯邦法院陪審團針對 Masimo 所提指控進行審判，最終以無效審判告終。蘋果在德拉瓦州聯邦法院單獨起訴 Masimo 專利侵權，並稱Masimo 的法律行動是為自家的智慧手錶「開路」。

報導指出，經過仔細協商後，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）決定不撤銷國際貿易委員會（ITC）10月所提的禁止進口、銷售侵權 Apple Watch 型號的禁令，該禁令於26日生效。

蘋果仍可就上述禁令向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）提出上訴。上週以來，蘋果已暫停在美國銷售Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 智慧手錶。較平價的Apple Watch SE則不受禁令影響可持續銷售，之前銷售的手錶亦不受影響。
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專利侵權
血氧監測
蘋果公司
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國際貿易委員會

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