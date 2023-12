Apple Watch侵權裁定26日生效 美國暫停銷售Series 9 、Ultra 2

蘋果公司智慧手錶Apple Watch遭醫療監測技術公司Masimo控告害專利權,美國拜登政府拒絕撤銷國際貿易委員會所提禁令,自本月26日起侵權型號禁止於該國進口及販售。

路透社報導,從2020年的 Apple Watch Series 6 開始,蘋果加入血氧監測的功能。Masimo指控蘋果雇用其員工,竊取以光感技術監測血氧的專利,並將之運用於Apple Watch。

今年5月,加利福尼亞州聯邦法院陪審團針對 Masimo 所提指控進行審判,最終以無效審判告終。蘋果在德拉瓦州聯邦法院單獨起訴 Masimo 專利侵權,並稱Masimo 的法律行動是為自家的智慧手錶「開路」。

報導指出,經過仔細協商後,美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)決定不撤銷國際貿易委員會(ITC)10月所提的禁止進口、銷售侵權 Apple Watch 型號的禁令,該禁令於26日生效。

蘋果仍可就上述禁令向美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)提出上訴。上週以來,蘋果已暫停在美國銷售Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 智慧手錶。較平價的Apple Watch SE則不受禁令影響可持續銷售,之前銷售的手錶亦不受影響。