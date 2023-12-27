全台首間「迪士尼兒童病房 」啟用 北醫附醫：住院也有追求快樂的權利

2023年適逢迪士尼100周年，迪士尼攜手中華民國喜願協會與臺北醫學大學附設醫院，於昨（26）日正式啟用全台灣第一間迪士尼主題病房。期盼藉由迪士尼經典角色與故事，重塑入院體驗，鼓勵正在和疾病對抗的孩童與其家屬，從中得到正向且溫暖力量。

百年來，迪士尼的故事一直是各年齡層孩子想像與希望的泉源。過去，華特迪士尼先生帶著一群充滿熱情的迪士尼動畫師與角色們探訪住院病童，在最需要的時候為他們帶來希望與歡樂。2018年迪士尼宣布投入1億美元於全球兒童醫院計畫，擺脫傳統治療空間的緊繃與冰冷感，將其故事、角色與沉浸式體驗帶到全球超過750間兒童醫院與兒科空間，重塑患者旅程，為病童與家屬在原先焦慮的時期帶來熟悉與歡笑，並帶給他們面對治療的勇氣。

大家喜愛的迪士尼經典角色躍上牆面，打造溫馨且歡樂的沉浸式治療空間，在最需要的時候散播希望。（圖／迪士尼）

迪士尼兒童醫院計畫此次進駐臺北醫學大學附設醫院，以觸人心弦的故事及豐富多元的經典動畫角色，打造溫馨、歡樂的治療空間，空間上結合五大亮點，包括貫穿病房空間、充滿備受喜愛故事與角色的迪士尼互動式壁貼，有米奇米妮、迪士尼《冰雪奇緣》、皮克斯《腦筋急轉彎》、漫威《復仇者聯盟》以及《星際大戰》，孩童與家屬可以利用「迪士尼趣味童遊APP」與牆面上的角色及故事互動；迪士尼主題星光基金會病服則讓孩童們能將喜愛的角色穿上身，從中獲得勇氣與力量。

全台首座迪士尼行動電影院，提供免費Disney+精彩內容，為孩子帶來歡笑，舒緩焦慮。（圖／迪士尼）

另有全台第一座迪士尼行動電影院則提供免費Disney+內容，以來自迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等精彩內容為孩子帶來歡笑，舒緩焦慮；醫護人員也可利用迪士尼角色互動卡片，在治療過程中與病童互動，分散其注意力以緩解治療時的緊張與恐懼。

施俊明院長表示，「就算住院也有追求快樂的權利」一直是兒童病房的信念。為此，醫療團隊也積極推動兒童友善場域，例如舉辦聖誕節、萬聖節變裝活動及病童專屬生日派對等，而此次改造為迪士尼主題病房的7A病房以收治兒童病人為主，期盼重塑病童與家屬的入院體驗，並提升醫護人員的士氣，讓醫院更顯朝氣。

迪士尼志工團隊與心願大使「王心凌」暖心陪伴小朋友共讀迪士尼故事書，給予病童療程勇氣與能量。（圖／迪士尼）