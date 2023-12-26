Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣擴大對俄羅斯、白俄羅斯高科技產品出口管制納45項初階晶片、機械 緩衝期30日

經濟部表示持續與公會和廠商舉行座談，就擴大出口管制進行交流，並給予業者30天緩衝期以預為因應，於明年1月25日正式實施有關規定。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 20:35
一名烏克蘭士兵 2023 年 12 月 25 日步行與俄接壤的哈爾基夫州，巡守交戰前線的畫面。 (圖片來源：路透社)

一名烏克蘭士兵 2023 年 12 月 25 日步行與俄接壤的哈爾基夫州，巡守交戰前線的畫面。 (圖片來源：路透社)

繼去（2022）年4月、5月及今（2023）年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，台灣經濟部周二（26日）宣布已透過修正相關規定，擴大限制輸往俄羅斯的高科技產品清單，經濟部表示會給予業者 30 天緩衝期因應，2024 年 1 月 25 日就會正式實施。

近期歐美從烏克蘭戰場蒐集武器殘骸，歸納出可用於製造戰場武器的商用電子、機械零件及設備，羅列一份「共同高度優先清單」，將45項國際商品統一分類代碼(HS Code)貨品納入出口管制，並視情況滾動更新。

經濟部公告，為履行國際合作，防止國內高科技貨品出口作為軍事用途，在既有兩俄清單出口管制分類號碼（ECCN）規格管制基礎上，新增以 HS Code 為準的45項貨品列入出口管制，與歐盟、美國等友盟一致，擴大限制輸往俄羅斯與白俄羅斯出口管制範圍。

經濟部表示，持續與公會和廠商舉行座談，就擴大出口管制進行交流，並給予業者30天緩衝期以預為因應，於113年1月25日正式實施有關規定。經濟部也籲請業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規，以免影響商譽及自身權益。

貿易署表示，相關戰略性高科技產品輸出許可證申請，採從嚴審查，原則上不予同意。「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」一併配合有關規定，公告實施。

輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單
烏克蘭
出口管制
俄羅斯
高科技產品

相關新聞

拜登簽署2024國防授權法案 助台培訓軍隊、擴大美台軍事網路安全合作
拜登簽署2024國防授權法案 助台培訓軍隊、擴大美台軍事網路安全合作
2023/12/23 11:11
彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場
彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場
2023/12/20 09:45
被套出為烏克蘭募款　俄羅斯作家接到騙人電話遭列恐怖份子
被套出為烏克蘭募款　俄羅斯作家接到騙人電話遭列恐怖份子
2023/12/19 18:25
烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸
烏克蘭軍聞媒體：北韓提供俄國的彈藥質量低　可能導致炮筒爆炸
2023/12/14 09:59
俄烏前線告急 民調：近半數美國人認拜登政府花太多錢支援烏克蘭
俄烏前線告急 民調：近半數美國人認拜登政府花太多錢支援烏克蘭
2023/12/11 09:35

更新時間 : 2023-12-26 21:49 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
長榮航空勞資糾紛 機師工會打臉年終6個月實則1.5個月「欠員工的錢要盡快還回去」
長榮航空勞資糾紛 機師工會打臉年終6個月實則1.5個月「欠員工的錢要盡快還回去」