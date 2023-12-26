台灣擴大對俄羅斯、白俄羅斯高科技產品出口管制納45項初階晶片、機械 緩衝期30日

繼去（2022）年4月、5月及今（2023）年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，台灣經濟部周二（26日）宣布已透過修正相關規定，擴大限制輸往俄羅斯的高科技產品清單，經濟部表示會給予業者 30 天緩衝期因應，2024 年 1 月 25 日就會正式實施。

近期歐美從烏克蘭戰場蒐集武器殘骸，歸納出可用於製造戰場武器的商用電子、機械零件及設備，羅列一份「共同高度優先清單」，將45項國際商品統一分類代碼(HS Code)貨品納入出口管制，並視情況滾動更新。

經濟部公告，為履行國際合作，防止國內高科技貨品出口作為軍事用途，在既有兩俄清單出口管制分類號碼（ECCN）規格管制基礎上，新增以 HS Code 為準的45項貨品列入出口管制，與歐盟、美國等友盟一致，擴大限制輸往俄羅斯與白俄羅斯出口管制範圍。

經濟部表示，持續與公會和廠商舉行座談，就擴大出口管制進行交流，並給予業者30天緩衝期以預為因應，於113年1月25日正式實施有關規定。經濟部也籲請業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規，以免影響商譽及自身權益。



貿易署表示，相關戰略性高科技產品輸出許可證申請，採從嚴審查，原則上不予同意。「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單」一併配合有關規定，公告實施。

輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品清單