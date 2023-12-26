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國產署：賴副總統萬里老家土地自民國29年均為私有 「從未屬國有」

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 19:17
民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老家，近期因違建爭議紛擾不斷，賴清德日前在電視政見發表會當場宣示，願把房子交付公益信託，優先做為「...

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老家，近期因違建爭議紛擾不斷，賴清德日前在電視政見發表會當場宣示，願把房子交付公益信託，優先做為「... (來源 中央社)

國民黨近期猛攻民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題，指其新北萬里老家土地「由國有移轉為私有的過程，存在不法之嫌疑」；財政部國產署今 (26) 日駁斥，經調閱土地登記資料，該筆土地自民國29年以來都是私有土地，從未屬於國有，也沒有取自國有的情況。

國產署指出，賴副總統萬里老家土地，即新北市萬里區中福路84號建物坐落的同區「中萬里加投段中幅子小段63-13地號土地」，經調閱土地登記資料，「該筆土地自民國29年迄今均為私有，從未屬國有，亦無取自國有情事」。

針對新北市政府近日公布空照圖，指賴清德萬里老家是民國92年後新建物。民進黨發言人卓冠廷批評，新北市府散布錯誤套繪定位，誣指賴清德老家不存在，民國68年航測套繪定位更「往左飄移」，把84號「定位到樹林裡」。

卓冠廷接受自由訪問時指出，他已調閱完整航測圖，比對68年與73年航測圖的建物範圍，84號、85號、88號、89號都吻合無誤，僅有新北市政府拿出來的套繪定位，在68年航測的套繪上把整排屋子全部位移。卓要求新北市政府好好說明，並對於我國納稅供養的公務員散佈不實指控內容感到不恥；「違法亂紀，公務人員行政中立蕩然無存。」

面對在野陣營猛攻老家土地議題，賴清德日前接受謝金河專訪時表示，他的態度是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦。他也說，礦區民眾普遍的想法是「不必給予我們特殊待遇，但也不要特別針對我們，依法公平就好了」，過去被政府遺忘的這一群人，反而被指為特權，這是難以承受之重。

賴清德解釋，老家其實就是一個偏鄉的地方，就是一個礦區，礦區的每一個房子都沒有特權，「只有滿屋子的辛酸」，因為在採礦的時候，被禁限建，礦權廢止之後，政府也沒有妥善處理。賴清德表示未來很希望有機會能夠協助這些被遺忘的礦區房子，全國還有32公頃的礦區土地，上面還有千千萬萬個住戶，他們的居住權「我們應該來妥善給予解決。」
賴清德
萬里
土地正義

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更新時間 : 2023-12-26 21:48 GMT+08:00

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