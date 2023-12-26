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韓劇「死期將至」崔始源、李道晛等大咖雲集　徐仁國劇中死亡12次探討輕生議題

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 18:53
韓劇「死期將至」（圖／截自IG@tving.official）

韓劇「死期將至」（圖／截自IG@tving.official）

韓劇「死期將至」改編自網路漫畫，故事敘述著一名男子因人生不如意而選擇死亡，陰間使者「死亡」對於自己被輕視感到憤怒，決定懲罰他經歷12個人的人生，且每一輪迴都會面臨死亡威脅，若他能成功避免死亡，將能以新身分繼續留在人間。

「死期將至」由徐仁國飾演男主角「崔怡在」，由樸素丹飾演陰間使者「死亡」，崔怡在在死掉後的12個人生，各是由不同的大咖演員演出，有金智勛、崔始源、成勛、張勝祖、金康勳、李宰旭、李道晛等人，陣容華麗，但徐仁國的存在感及戲份也並未因此減少，死亡前及進入陰間的過程皆由徐仁國演出，中間也會有聲音演出及過去的故事。

崔怡在大學畢業7年卻遲遲找不到工作，只能靠著打工維生，他因為繳不起房租而被房東趕出房子，又認為女友李智秀（高允貞 飾）對自己的失敗感到失望，懷疑她背著自己與別的男人來往，各種壓力之下讓他做出極端的選擇，他說：「死亡只不過是結束我痛苦的工具而已」。

「死亡」審判他必須經歷12次的死亡才可進入陰間，崔怡在雖然已結束過一次生命，但每當他以新的身分醒來時，他仍會害怕死亡，試著活下來；但每當他以為自己躲過死亡而鬆一口氣時，死亡都會像結局已定的命運般立刻到來。

反覆經歷死亡的崔怡在，在這過程中認知到自己的選擇（輕生）是錯誤的，了解到女友及家人是多麼的愛自己，自己卻在做出選擇前，沒有想到身邊還有著愛惜自己的家人，為他們帶來痛苦，除了反映出韓國高自殺率的社會問題，也是值得令人深省的一部劇。

「死期將至」利用短短的8集講述著12個人的死亡，劇情節奏快速，毫不拖戲，且這12個不同身分之間都互相有著連結，為故事增添更多的趣味，目前已上線第一部（1至4集），明年1月5日將上線第2部全集（5至8集）。
韓劇
死期將至
徐仁國
樸素丹

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