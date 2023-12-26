臺灣碳權交易所：碳市場啟動！零碳新經濟論壇聚焦台灣永續未來

碳管理已成為全球趨勢，為讓企業提升減碳能力，及早掌握排碳有價時代的先機，臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所12月22日於新板希爾頓酒店共同舉辦「零碳新經濟論壇：啟航碳交易．引領新時代」暨國際碳權交易平台啟動儀式，國發會龔明鑫主委、金管會黃天牧主委、環境部薛富盛部長、經濟部王美花部長及碳交所林修銘董事長親臨現場支持，也吸引超過300位企業法人高階主管、ESG領域負責人踴躍參與，各部會長官貴賓與在場企業一起見證這跨時代的一刻。在平台成立之初，即有許多台灣指標性企業共襄盛舉，積極加入首波購買碳權的行列，當天由碳交所林董事長暨長官貴賓頒發中鋼、台積電、玉山金、奇美及國泰金等27家首批碳權購買證明予引領交易之企業，總計碳權專案購買成果達88,520噸CO2e，顯示業界對於淨零轉型之投入與支持。

臺灣碳權交易所田建中總經理於專題演講中表示，國際碳權交易平台能於這麼短的時間內推出，係跨部會積極合作的成果，且該平台具有美金收付接軌國際、信託帳戶保障交割安全、子帳戶方便管理等三大特色，將協助國內企業符合供應鏈減碳要求或達成碳中和目標。田總經理並呼籲企業進行減碳行動，應胸懷全球，用更宏觀的視野做長遠規劃。

此次論壇特別邀請到世界氣候基金會Jens Nielsen主席以「洞見全球碳權趨勢」為題，用宏觀的思維剖析全球碳權交易市場的新興脈動，對於台灣在全球氣候舞台上實現淨零未來的努力表示肯定，並強調國際合作、創新和體制改革的重要性，呼籲多層次、多單位的協作是全球淨零的解決之道。

下午專題討論則由各部會長官及相關領域的專家代表提供精闢的見解。兩場次的專題討論分別聚焦綠色法規與政策，以及碳權交易之未來機會與挑戰，讓各界對於碳權交易的法規與趨勢有更深度地交流。

專題討論一_綠色法規與政策思維的演進

台灣經濟研究院張建一院長表示，台灣是國際供應鏈的重要一份子，成立碳交所有一定的必要性。企業有生產就有碳排，因應氣候變遷大家都須盡一份努力。金管會證期局高晶萍副局長表示，金管會於2022年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成確信，並建立一定監督機制來提點企業改善缺失。金管會亦積極協助碳交所的成立，推動碳市場相關人才建設。環境部氣候變遷署蔡玲儀署長指出，COP 28提到碳定價是全球淨零必需的工具之一，各國政府皆藉由提供相關經濟誘因以加快減碳速度。自願性碳信用機制（或碳抵換）是碳排有價化的具體實踐，但提醒企業購買前應先做碳盤查並確認自身需求再購買。經濟部綜合規劃司莊銘池司長強調，碳權並非投資商品，而是協助廠商減碳的手段，台灣目前有179項產品被列入歐盟CBAM課徵對象（大約800多家企業），經濟部已持續提供相關輔導及補助資源，並持續與歐盟互動，降低企業面對國際碳關稅所造成的影響。

專題討論二_碳權交易之未來機會與挑戰

安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理提到，減碳對國內相關產業（如石化產業）勢必產生一定的衝擊與影響，然為因應氣候變遷的挑戰，世界需攜手努力，碳權交易平台的成立是相當必要的，並仰賴企業界的熱烈響應。碳交所田建中總經理用產品實例拋出碳是成本還是商機的討論，他認為碳既是成本亦為商機，尤其未來市場對於商品的選擇，會優先考慮符合減碳標準的產品，應可成為可觀的商機。永智顧問股份有限公司顏素絹營運長認為，關於企業應如何對碳權專案跟碳權交易做出正確方向的判讀，建議企業要遵循一定的方法跟程序，尤其市面上資訊極為不對稱，必須謹慎評估跟了解再購買。

本次論壇活動攜手各部會長官貴賓、學術界、產業界代表，整合跨部會資源擘劃行動方針，共同落實淨零目標，除了見證國際碳權交易平台的正式啟動，也齊聚一堂，針對碳權法規跟碳權交易進行豐富的討論，現場熱烈的交流，讓我們看見零碳未來的無限可能！期待透過本活動讓各界對於碳權交易、實現綠色經濟轉型、因應氣候變遷挑戰等議題有進一步地理解，引領企業迎向零碳時代！

左起永智顧問顏素絹營運長、安侯永續發展顧問黃正忠董事總經理及碳交所田建中總經理。(圖/臺灣碳權交易所)