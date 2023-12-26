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新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 17:22
上週（12月19日至25日）COVID-19本土確定病例（併發症）和死亡數皆創新高，近來疫情呈現上升趨勢。（圖／疾管署）

上週（12月19日至25日）COVID-19本土確定病例（併發症）和死亡數皆創新高，近來疫情呈現上升趨勢。（圖／疾管署）

疾管署發今（26）日表示，上週（12月19日至25日）COVID-19本土確定病例（併發症）和死亡數皆創新高，近來疫情呈現上升趨勢，估JN.1在明年1月中後成為主流病毒株，呼籲民眾盡快接種XBB疫苗。

衛福部疾管署發言人羅一鈞今天在例行記者會上表示，上週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）新增326例、為近4個月以來高點，死亡新增37例、創9週以來新高，都處於上升的情形，國內進入第5波Omicron疫情，目前以EG.5變異株為主，JN.1占比增。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；今(2023)年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。

至於未來的疫情走向，羅一鈞說，仍推估高峰將落在1月中旬到下旬，約每天1.8萬到2萬人染疫；並且因近4週監測變異株JN.1占比自6%上升到9%，預估JN.1可能在明年1月中旬成為主流病毒株，不過根據WHO風險評估報告，JN.1仍為「低風險」，因其可能具有較高免疫逃脫性及傳播力，但重症和住院比例無增加。

羅一鈞提醒，考量新冠可能在冬季再度升溫，近來年末聚餐及跨年活動參與人數多，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

羅一鈞表示，若在人潮聚集、無法保持適當距離且通風不良場所參加活動，建議民眾自主佩戴口罩，尤其是長者、慢性病患、小孩或免疫力較差者；但未恢復口罩令或確診通報等措施，維持僅醫療院所、一般護理之家與老人福利機構等處，強制佩戴口罩。
新冠肺炎
疾管署
JN.1
EG.5
主流病毒株
XBB疫苗

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更新時間 : 2023-12-26 21:48 GMT+08:00

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