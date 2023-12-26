Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣土地銀行公平待客表現優異 五度獲金管會表揚

By 台灣英文新聞
2023/12/26 17:16
土銀落實公平待客原則，連續五年排名前25%，表現優異，由金管會主委黃天牧（左）頒獎、土地銀行副總經理曾學智（右）代表受獎。（圖／臺灣土地銀...

土銀落實公平待客原則，連續五年排名前25%，表現優異，由金管會主委黃天牧（左）頒獎、土地銀行副總經理曾學智（右）代表受獎。（圖／臺灣土地銀...

金管會於22日舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議」及表揚典禮，表揚112年金融服務業公平待客原則排名前25％表現優良銀行，土地銀行連續5年接受表揚，備受肯定。

土地銀行在董事會及高階管理階層共同督導之下，貫徹「以客戶權益優先」價值觀，推動公平待客理念，於108年設置「客戶關懷委員會」，由高階管理階層召開跨部處會議，深切檢討客訴成因及制定改善措施、研思公平待客精進措施等，定期將成效提報董事會，董事會秉持職責監督並作成指示，鞭策業務單位於客戶權益及112年評核新增重點「友善服務」、「落實誠信經營」範疇力求進步。

為提升金融商品及服務之可及性，土銀建置軟／硬體設施及完善教育訓練，考量不同客戶之需求，打造友善金融環境，以多元平台與溝通方式突破障礙，實現客戶平權。

另為減少金融知識落差，業務團隊深入校園與偏鄉，辦理宣導活動傳遞金融知識以防範金融剝削及詐騙，且土銀150個營業據點中，不乏於偏鄉及離島提供金融服務，日前更配合財政部「全民共享 普發現金」政策，協助辦理偏鄉現金發放，以更廣泛面向落實公平待客相關事宜。

未來，土銀仍將持續維護各族群客戶權益、提升金融普及性、落實誠信經營企業文化，以贏得客戶信任，追求永續發展，並邁向優質友善金融機構。

更新時間 : 2023-12-26 21:48 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
長榮航空勞資糾紛 機師工會打臉年終6個月實則1.5個月「欠員工的錢要盡快還回去」
長榮航空勞資糾紛 機師工會打臉年終6個月實則1.5個月「欠員工的錢要盡快還回去」