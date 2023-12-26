臺灣土地銀行公平待客表現優異 五度獲金管會表揚

金管會於22日舉辦「本國銀行總經理業務聯繫會議」及表揚典禮，表揚112年金融服務業公平待客原則排名前25％表現優良銀行，土地銀行連續5年接受表揚，備受肯定。

土地銀行在董事會及高階管理階層共同督導之下，貫徹「以客戶權益優先」價值觀，推動公平待客理念，於108年設置「客戶關懷委員會」，由高階管理階層召開跨部處會議，深切檢討客訴成因及制定改善措施、研思公平待客精進措施等，定期將成效提報董事會，董事會秉持職責監督並作成指示，鞭策業務單位於客戶權益及112年評核新增重點「友善服務」、「落實誠信經營」範疇力求進步。

為提升金融商品及服務之可及性，土銀建置軟／硬體設施及完善教育訓練，考量不同客戶之需求，打造友善金融環境，以多元平台與溝通方式突破障礙，實現客戶平權。

另為減少金融知識落差，業務團隊深入校園與偏鄉，辦理宣導活動傳遞金融知識以防範金融剝削及詐騙，且土銀150個營業據點中，不乏於偏鄉及離島提供金融服務，日前更配合財政部「全民共享 普發現金」政策，協助辦理偏鄉現金發放，以更廣泛面向落實公平待客相關事宜。

未來，土銀仍將持續維護各族群客戶權益、提升金融普及性、落實誠信經營企業文化，以贏得客戶信任，追求永續發展，並邁向優質友善金融機構。