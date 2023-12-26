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臺灣集中保管結算所「基金資訊觀測站」全新進化　啟發基金資訊全新視野

By 台灣英文新聞
2023/12/26 17:14
（圖／臺灣集中保管結算所）

（圖／臺灣集中保管結算所）

集保結算所、投信投顧公會與期貨公會攜手打造的「基金資訊觀測站」12月26日全面改版，透過直覺化及圖像化方式重新呈現基金資訊，以煥然一新的風格呈現在投資人眼前。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所陸續建置基金交易平台、境內基金集中清算平台，深耕基金產業多年。這次改版後的「基金資訊觀測站」功能更加優化，查詢更直覺便利，並持續增加基金教育內容，保障投資人權益，實踐普惠金融。

集保結算所「基金資訊觀測站」，含括基金市場完整的資訊，本次改版包括四大特色：

1.風格重塑、跨裝置展現流暢自如

嶄新的UI/UX設計，讓首頁風格更具現代感，且支援多裝置呈現，確保無論投資人使用桌面電腦、平板還是手機，都能享受流暢的使用體驗。

2.圖像直覺、基金資訊一目瞭然

全新網頁以直覺化及圖像化方式呈現基金資訊、數據及統計資料，一目瞭然、提高易讀性和使用的便利性。此外，互動式基金資訊圖表，使投資人更能夠輕鬆掌握基金動態。

3.輕鬆查找、主題內容近在眼前

新增ESG基金、數據與統計、投資教育等主題專區，方便投資人快速找到有興趣的主題內容。此外，新版觀測站的搜尋功能全面優化，支援多關鍵字查詢及模糊化搜尋，使投資人可以根據不同條件更方便、快速地找到所需基金資訊。

4.投資教育、集保攜手落實普惠金融

集保結算所將攜手國內相關協會及資產管理業者，共同推廣國人定期定額、退休理財及反詐騙等投資教育觀念，不定期上架有關基金投資的專業文稿和宣導影片，幫助投資人提升投資知識及防範投資詐騙。

展望未來，集保結算所將持續結合「數位」與「數據」的力量，提供更多元的基金資訊服務，協助基金產業持續發展，形塑更完整的基金服務生態系。

更新時間 : 2023-12-26 21:48 GMT+08:00

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