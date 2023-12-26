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發布AI+科技學校方案 成立全國第一間完中科技中心 打造AI新北市

By 台灣英文新聞
2023/12/26 17:11
（圖／新北市教育局）

（圖／新北市教育局）

新北市教育局為因應AI世代的挑戰，於今(26)日辦理「發布AI+科技學校方案」記者會，提出一系列AI+人才培育計畫，包含首次設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、規劃假日科技數理適性人才方案、匯聚新北各地教師課程能量、銜接臺灣頂尖大學的科技數理相關課程等，同時宣布成立全國第1間完全中學科技中心，期待打造新北成為AI人才培育據點。

為讓新北資訊及科技教育融入高中校訂課程，新北市113學年度起設立錦和高中及樟樹國際實創高中兩所AI+科技示範高中，並分別於北大高中、三民高中、石碇高中、樹林高中、清水高中、樟樹國際實中等6所學校設立AI+科技實驗班，同時建立實驗班相關課程模組，向上延伸與國立臺灣師範大學科技系合作，引入國立臺灣大學系統(臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學)教學資源，讓各校課程教學人才透過群策群力，來完備課程發展與教學實踐，服務全市國中科技數理學科優異學生，留在新北在地就學。

另外，錦和高中是全國第一間結合AI科技中心、程式教育體驗中心的完全中學，校長張純寧表示，學校擁有豐富STEAM和AI課程經驗，推動科技教育不遺餘力，隨著AI發展也持續創新課程，導入AI在資訊科技課程中，將與其他學校分享課程並擴大影響力。除了向下為國中小扎根及向上與大學共創學習外，也將扮演新北市發展科技教育課程的示範學校，打造國小到高中12年一貫，無縫接軌的科技課程，撐起新北市孩子的科技力。

樟樹國際實創高中校長陳浩然表示，在AI世代，資訊及科技教育的深化與推動，比起其他的傳統科目，更需要透過多人跨域協作的方式才能有更好的發展，所以不管是各高中職的合作共作，或與大學的合作開課，甚至是拉入科技業界的資源力量，都是必需的。唯有讓更多不同專業領域的人，一起進來教育界，貢獻更多元的專業技能知識，才能培養出最好的學生。

教育局強調，智能城市是新北市重要的政策願景，而科技人才的培育更是不可或缺的一環，新北市以2030教育願景規劃「AI＋科技學校」，預計每年投入超過6億元的經費，從創新科技及智慧學習兩大面向推動課程革新，並升級各校軟硬體設備，讓新北市每校都能成為「AI+科技學校」，不管是國小、國中還是高中，新北市將擁有12年一貫完整的科技教育課程，提升新北孩子在地就學率，培育未來頂尖科技數理人才！

更新時間 : 2023-12-26 21:48 GMT+08:00

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