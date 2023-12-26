新北發表全國第一本CEDAW城市報告　劉和然：全球思考 在地實踐 共同打造性平友善

新北市政府近年來推動性別平等工作成果豐碩並具有前瞻性， 112年4月發布全國第一本CEDAW城市報告， 主動檢視落實CEDAW「消除對婦女一切形式歧視公約」 的政策推動，並於12月26日舉辦「她與她們的城市— 新北市CEDAW城市報告與實務對話研討會」， 邀請各縣市一起落實CEADW精神，攜手與世界共好， 並展現新北市持續用「性別平等」與世界接軌。

副市長劉和然在研討會致詞表示，新北市在侯友宜市長主政下， 一直以全球思考的角度，融合地方文化特色而在地實踐。 例如推動淡水女路、菁桐女路、貢寮海女等， 看到女性獨立思考和奮鬥的精神，創立全台第一個女子學堂， 走出自己的道路。新北市從政策引導， 無論有形的建設或無形的教育薰陶，都朝向性平友善邁進。 劉和然還舉了一個小例子開玩笑說， 有市民投訴到市民廣場找不到男廁、女廁， 殊不知新北市已經走到性別友善廁所了。

行政院性平處長吳秀貞表示， 今年OECD公布社會習俗性別指數SIGI， 我國在179個國家中，位居第6、亞洲第1。2019年， 我國成為亞洲第一個同婚合法化的國家。 CEADW是國際人權公約，我國在2007年批准加入， 2012年正式實施，成為台灣推動性別人權的重要準則。

吳秀貞也讚許新北市，她說推行CEADW時有自主承諾、 在地審查，就像身體健檢一樣， 新北市是各縣市第一個提出城市報告的城市， 在歷年的性平業務考核中都名列前茅，獲得許多創新獎和故事獎， 像婆婆媽媽水電工班、性別友善廁所標章、推動月經平權， 解決月經貧窮等，都值得各縣市參考學習。

社會局長李美珍、性平委員李萍、王麗容、郭玲惠、王珮玲、 許秀雯、黃瑞汝，以及台灣婦展會秘書長林香如、 現代婦女教育基金會主任劉容任、湧泉社服協會總幹事蔡慈涵、 新北市家庭照顧者關懷協會總幹事袁慧文及勵馨社福基金會主任李玉 華等人參加研討會，與各縣市代表進行實務對話及交流。