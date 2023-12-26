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中華電信克服萬難　圓滿完成台馬微波10.6Gbps擴頻建設工程

By 台灣英文新聞
2023/12/26 17:08
通傳會副主委翁柏宗(左五)帶隊蒞臨台馬微波備援系統緊急擴容成果參訪活動，與中華電信董事長郭水義(右四)、中華電信執行副總簡志誠(右三)合照...

通傳會副主委翁柏宗(左五)帶隊蒞臨台馬微波備援系統緊急擴容成果參訪活動，與中華電信董事長郭水義(右四)、中華電信執行副總簡志誠(右三)合照...

中華電信董事長郭水義今（26）日宣布，在通訊傳播委員會和數位發展部的協助指導，以及公司同仁積極趕工、努力克服天候、海象變化及各種地理環境限制下，原訂於明年(2024)2月底完成的台馬微波擴頻建設工程，已提前至昨（25）日完工，成功建立了台馬三個區間長距離跨海微波通信，最長距離達236公里，台馬微波系統的總容量從年初的2.2Gbps提升至10.6Gbps，微波備援率已達103.6%，能有效提升馬祖地區居民的通訊安全，同時強化馬祖地區整體通訊備援效能。

中華電信兩條台馬海纜於今年(2023)2月間陸續發生斷纜障礙，當地語音通話、政府國安與民生等電路訊務雖均自動切換至微波備援服務不受影響，但受限於當時微波頻寬容量限制，無法滿足馬祖地區民眾上網通信需求，中華電信緊急遷裝天線並提前於3月6日完成擴頻，將台馬微波系統總容量，由原本的2.2Gbps提升至3.8Gbps，紓解馬祖地區民眾上網通信的基本需求。

郭董事長表示，雖已圓滿完成台馬微波10.6Gbps擴頻建設工程，但為了全面守護國家通訊韌性並降低日後台馬海纜發生斷纜障礙時對當地居民的衝擊，中華電信會繼續尋覓合適的地點擴建微波系統，期能滿足未來台馬訊務成長之需求。

更新時間 : 2023-12-26 21:47 GMT+08:00

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