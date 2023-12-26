臺灣土地銀行金優秀！執行信用資訊查詢績優　三度獲頒金優獎

土銀金優秀！財團法人金融聯合徵信中心(聯徵中心)26日舉辦「第十七屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，土地銀行因嚴謹執行信用資訊查詢，第三度拿下「金優獎」締造新猷，並由土地銀行副總經理鄒清長代表受獎。

聯徵中心 26日於臺大醫院國際會議中心舉辦「第十七屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，並由金管會主委黃天牧、金管會銀行局長莊琇媛、銀行公會理事長雷仲達、農業部農業金融署長李聰勇、聯徵中心董事長郭建中擔任頒獎人，頒發獎座及獎金予績優機構與績優人員。

其中，「金優獎」是頒發給執行信用資訊查詢表現績優之會員機構與人員。今年總共有一百多家金融機構一同角逐「金優獎」，最終僅九家績優機構獲得此殊榮，土地銀行今年不僅奪下該獎項，亦締造三度獲獎紀錄。

土地銀行指出，本次獲獎主因是土地銀行執行信用資訊查詢具備四大關鍵，包括「妥適使用信用資訊」將資訊效益最大化、「整合並系統化」打造友善查詢介面、「遵循自律規範及金融法令」維護信用資訊安全與客戶權益，以及「強化人員教育訓練」有效提升作業品質。

近年土地銀行不僅嚴謹執行信用資訊查詢，亦積極配合聯徵中心所訂定的「綠色授信」及「永續績效連結授信」註記報送，強化企業ESG資訊整合，有效引導資金投入綠色產業。

為落實金管會「綠色金融行動方案」，土地銀行自111年正式施行「企業授信戶ESG檢核表」，除檢核授信戶企業在E(環境)、S(社會)、G(公司治理)實際成績外，亦參考國際永續標準GRI準則及赤道原則等規範，納入用電量、碳排放量、綠電用量、環境裁罰等指標，並議合設定ESG連結授信條件。

若授信戶企業落實ESG授信條件，土地銀行皆提供利率減碼優惠；反之，當企業未落實時，土地銀行則給予利率加碼措施，期望藉此發揮金融影響力、創造永續發展誘因，督促企業積極改善自身ESG條件。

在我國金融市場競爭趨勢下，土地銀行身為百分百國營銀行，以全方位優質金融機構為目標邁進，積極打造環境、客戶、員工共好的營運模式。在逐步落實綠色、數位金融角色之際，土地銀行將持續擦亮老字號國營銀行的招牌，對整體環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。