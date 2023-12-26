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Whoscall研發商 台灣「走著瞧」Gogolook進軍亞洲打詐市場

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 16:25
（圖／走著瞧Gogolook臉書）

（圖／走著瞧Gogolook臉書）

詐騙已成現代人心頭之恨，陌生來電辨識軟體 Whoscall 研發商、台灣「走著瞧股份有限公司」（Gogolook），看好東南亞與日本潛力，正摩拳擦掌，以 AI 等新技術，在打詐市場打出一片天。

日經亞洲專訪中，Gogolook 執行長郭建甫提到，亞洲多國意識到了網路犯罪對國家安全的危害，新冠肺炎 COVID-19 激起數位服務勃興，也同時助長了線上犯罪。

走著瞧創立於 2012 年，最為人所知的就是研發了 Whoscall 辨識可疑來電 App。今年 6 月，走著瞧成為首個在台灣證券交易所「台灣創新板」（Taiwan Innovation Board，TIB）掛牌交易的公司。此一平台旨在助新創公司籌資。

郭建甫提到，Whoscall 下載次數已破 1 億，資料數超過 26 億筆，讓公司得以打造東亞及東南亞最大的惡意號碼、惡意連結資料庫。目前正積極擴大海外合作，重心放在泰國、馬來西亞、菲律賓、日本及南韓。

走著瞧對抗詐騙犯罪的祕訣，除了得力於群眾外包（crowdsourcing）（此處指民間提供可疑號碼資料），也藉由 AI 演算程式，通報惡意號碼與訊息。

根據走著瞧與全球反詐騙聯盟 GASA（Global Anti-Scam Alliance）合力進行的 2023《亞洲詐騙調查報告》，2022 年，亞洲民眾平均接過 15 通詐騙電話，高於 2020 年的 8.9 通。

11 個受訪國家與地區中，45% 香港受訪者表示幾乎天天接到詐騙電話，是亞洲最多，泰國則有 30% 每周會遇到詐騙。最常見的詐騙模式是透過電話或訊息，再來就是通訊軟體與社群軟體。

報告也發現，台灣、日本、新加坡以個資竊盜為主，南韓投資詐騙最猖獗，泰國與菲律賓則以消費詐騙居多。

除了Whoscall，走著瞧也推出了運用 AI 技術的事實查證機器人美玉姨、訊息過濾服務 Message Checker。走著瞧還將觸角伸進了金融領域，提供個人化防詐金融工具與諮詢服務。

走著瞧已與台灣、泰國、馬來西亞、香港等地的執法單位，南韓金管單位、日本福岡政府結盟合作，共同打擊網路犯罪。

海外積極布局，加上產品服務推陳出新，走著瞧今年 1 至 11 月營收年增幅達 86.49%，來到新台幣 6 億 9,310 萬元。未來將持續搶攻數位防詐、數位身分、合規服務市場，這幾大服務目前市場規模達 2,500 億美元，到 2030 年之前，年成長潛力估 18% 至 22%。
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2023/12/22 20:52

更新時間 : 2023-12-26 21:47 GMT+08:00

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