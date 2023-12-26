吃水果一定要洗！果皮驗出「熱帶念珠菌」 嚴重感染恐致命

水果表面不僅可能有殘留農藥，還會有抗藥性黴菌！根據國衛院研究團隊在連鎖超市抽樣結果，發現在番石榴、柳丁等6種水果表面發現具抗藥性黴菌「熱帶念珠菌」，因此提醒民眾在食用水果前，務必使用流動的清水清洗乾淨。

為了長期追蹤台灣酵母菌型黴菌引起感染的菌株分布與其對常用抗黴菌藥物的感受性的趨勢，國衛院感染症與疫苗研究所羅秀容研究員兼副所長自1999年啟動「台灣黴菌抗藥性監測計畫（Taiwan Surveillance of Antimicrobial Resistance of Yeasts, TSARY）」。

此監測計畫發現熱帶念珠菌對常用於臨床治療黴菌感染的氟康唑（fluconazole）有抗藥性的比例比其他念珠菌種高許多；這些具抗藥性的菌株不但分布在台灣各地，而且親緣性高，同屬一個基因型。

研究團隊為了探討對氟康唑產生抗藥性的熱帶念珠菌是否存在環境中，於2017年首次發表關於在超市販售之水果表面上，偵測到天生對氟康唑有抗藥性的克魯斯念珠菌（Candida Krusei）、熱帶念珠菌及其他致病酵母菌，不過當時分離出的熱帶念珠菌株雖已對氟康唑感受性降低，但尚未達到抗藥性。

研究團隊持續監測在超市販售的水果表面，近期在超市販售的6種水果表面（番石榴、檸檬、芒果、哈密瓜、柳丁和梨子）的17個檢體中分離出123株菌株；其中，以熱帶念珠菌占數最多，且其中有3株菌株對常用於臨床治療黴菌感染的氟康唑有抗藥性。重點是，此三株菌株和自臨床患者分身上離出的菌株屬同一種基因型。

羅秀容研究員表示，經由台灣黴菌抗藥性監測計畫定期監測發現，致病性酵母菌型黴菌存在於人與環境之間；同一種基因型具抗藥性的熱帶念珠菌已在全國廣泛存在，而且還可透過超市販售的水果表面傳播。因此呼籲民眾，在食用水果前，請務必使用流動的清水清洗，此動作不但能移除水果表面的化學藥劑，也可減少或清除果皮上的黴菌，尤其是對抗黴菌藥物有抗藥性的熱帶念珠菌與克魯斯念珠菌。

念珠菌菌血症是住院患者中最常見的黴菌血液感染，嚴重時可致命。根據美國疾病管制暨預防中心的監測數據顯示，感染念珠菌菌血症之患者的死亡率高達25%，而目前估計黴菌感染與全球每年有150萬人死亡相關；再者，黴菌感染會延長住院時間長達二週與花費額外數千美元的醫療費用。

中央社引述羅秀容說法，水果表面存在熱帶念珠菌，可能是風或水將環境中念珠菌傳播至水果上；也可能是農民、包裝或超市人員、顧客的手造成汙染。念珠菌若隨水果吃下肚，對健康民眾來說，會被免疫系統抵擋在外或共生於體內；但對免疫系統較差，如罹患人類免疫缺乏病毒（HIV）或重病患者，就有可能因此染病。

羅秀容表示，環境中各樣措施、存在菌株都可能跟人體健康有關，熱帶念珠菌抗藥性不僅與醫學臨床自1990年代開始使用氟康唑作為黴菌感染一線藥物有關，也與農業相關。

農業方面，羅秀容說明，植物上有75%感染是來自黴菌界，因此唑類藥物在農業上也受到大量使用，每年用掉近160噸。但農藥殘留在環境中，恐篩選出抗藥性菌株，導致整體抗藥性上升，因此正與農方討論，盼找出非唑類、其他人類沒有使用的抗黴菌藥物，作為農藥輪替使用，或改用生物性防治取代化學農藥，以降低整體熱帶念珠菌抗藥性。