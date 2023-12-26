【美麗島第97波總統大選民調】領跑「賴蕭配」優勢擴大近一倍 「侯康配」支持跌至2成9

《美麗島電子報》今（26）日公布第97波總統大選民調，居首的「賴蕭配」支持度持續上升，獲近3成9支持，與下跌至2成9支持度的「侯康配」差距拉大到9.5個百分點，「柯盈配」支持度略微回升至1成7。

《美麗島電子報》今日公布第97波民調為2023年12月21、22日與25日，抽樣調查1349名全國22縣市設籍的年滿20歲的民眾，抽樣方式為以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）及「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）方式抽樣，並採用「比例估計法」（raking ratio estimation）進行加權，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。

根據最新民調結果，「賴蕭配」穩居第一且持續上升，獲38.9%受訪者支持，較上輪提升1.4個百分點；「侯康配」居次獲29.4%支持，下跌3.2個百分點；「柯盈配」支持度回升0.9個百分點至17.2%。值得注意的是，「賴蕭配」與「侯康配」的差距由上期4.9個百分點擴大到9.5個百分點。

針對是否支持政黨輪替，36.1%受訪者認為民進黨應繼續執政，上升0.5個百分點；26.9%認為應換國民黨上台，下降3.2個百分點；14.1%認為換民眾黨當家，下降0.1個百分點。

關於若要政黨輪替是否應投給在野黨民調最高者，不投「賴蕭配」的受訪者，有近48%不認同，40.1%認同。