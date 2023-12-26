台北流行音樂中心圓夢大歌廳　72歲成最年長明日之星

為圓素人明星夢，台北流行音樂中心（北流）於今年九月舉辦「金舞台歌唱大賽」挖掘南港區好聲音，經黃韻玲、金曲歌王許富凱及資深音樂人薛忠銘把關，從逾百位素人參賽者中精選前四強，並於近日聖誕節前夕打造專屬演唱會「金舞台圓夢大歌廳」在北流Live House D溫暖開唱。

演出當天由第四名、現為大學生的黃亭諭開場，接連帶來三首節奏感十足與溫暖的情歌，搭配一襲氣質洋裝，一出場就吸引全場目光，仙氣十足。接著由季軍鄭兆佑接棒登場，有著渾厚嗓音的他，用獨家鄭式唱腔詮釋歌王與金曲樂團的歌曲，巨星架式十足。72歲的林明進是此次最年長的演出者，榮獲亞軍的他，用獨特的台語口氣唱出異鄉遊子的心聲，更於每次登場都換上不同西裝，如此別具心裁的巧思，讓邵大倫打趣笑說：「明進大哥太會了啦！」

為打造前四強最難忘的圓夢演唱會，北流邀請曾獲廣播金鐘獎主持人獎項的邵大倫擔任活動主持，也找來業界知名樂手老師擔任伴奏、安排專業舞者與視覺動畫師，甚至請專業梳化將素人改造為巨星，讓四強興奮直呼：「感覺自己就是大明星！」除了演出規格超厲害，活動前的宣傳也絲毫不馬虎！

此外，北流參考電台的藝人台呼模式，邀請前四強錄製文化館「報時口號」，準點於大廳播放，不僅能讓前四強有更多機會曝光，也期望進一步推廣北流所在地—南港區的優質好景點，活絡鄰里，並拉近北流與居民的距離。北流董事長黃韻玲分享，哼哼唱唱一段旋律，幾乎是所有人的日常，希望每個愛唱歌的人，都能在北流找到屬於他們的舞台，也希望藉由這場活動，鼓勵更多人勇敢追夢。