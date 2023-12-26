日本草莓共19批農藥殘留違規 食藥署：逐批查驗至明年4月底

食藥署今（26）日公布邊境查驗不合格名單，日本草莓因多次農藥殘留違規遭邊境攔截，這次又有2批被檢出不合格，將100%逐批查驗至明年4月30日。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有14項檢驗不合格產品，包含6批進口自中國的容器具溶出試驗不符規定；義大利白松露、日本白蝦檢出重金屬鎘；印尼綠豆仁、中國白蘿蔔、菲律賓鮮鳳梨檢出殘留農藥；中國楊桃乾檢出甜味劑糖精，全數遭退運或銷毀。

另外還有2批日本進口的鮮草莓被檢出農藥殘留不合格，其中1批來自日本福岡，共59.40公斤，由永全水果有限公司進口，檢出殘留農藥亞滅培1.2 ppm超標（容許量為1.0 ppm），以及依規定不得檢出的亞醌蟎代謝物0.04 ppm；另外1批共168公斤草莓則來自櫪木，由日島貿易有限公司進口，檢出殘留農藥氟尼胺0.13 ppm違規（定量極限為0.01 ppm）。

食藥署副署長林金富表示，統計自今年1月1日起至今年12月18日，日本進口草莓總計報驗1084批，其中19批檢驗不合格、占1.75%，主要不合格原因為農藥殘留，包含氟尼胺、克凡派、賽安勃、賜派滅、福拉比、亞滅培、派滅淨等，將維持監視查驗，也就是100%逐批查驗至明年4月30日，期間內須查驗合格始得輸入。