【2024總統大選政見發布會2】柯重教育體育 、侯拚「治安三箭」、賴打均衡發展居住正義

更新時間：2023-12-26 15:31

賴清德：均衡台灣、教育平權、居住正義

賴清德提及甫完成的4天3夜環島拼圖的活動，希望各縣市父老鄉親，能在這場關係台灣前途、後代子孫幸福，甚至也會影響印太和平的重大選舉中都能夠挺身而出，選對的人，走對的路；讓美德贏台灣，讓台灣贏得美。

賴提出「均衡台灣國家建設計畫」，表示將善用每個縣市的資源，給予適當的定位，並且再加上產業、交通、醫療、文化、觀光、居住、水環境等重大建設，不遺漏任何一個城市，讓每個縣市都能發揮潛力。只有台灣均衡發展，二十二個城市，手牽手往前走一步，都遠比任何一個城市單獨走一百步要來得重要。

賴清德表示，我會在蔡英文總統的基礎上擴大對社會的投資，他提出投資0到22歲的完整計劃，用加薪減稅少負擔，陪伴每一個人走過人生每一個階段，第一個我會推動「0到6歲國家一起養2.0」以及「長照3.0」來減輕三明治家庭的負擔。長照3.0會特別強調公立安養中心的設置，讓有需要的民眾可以用最便宜的負擔來解決照顧長輩的問題。第二，推動青年百億海外圓夢基金。盼年輕人能夠進到世界，能夠增廣見聞，能夠圓自己的夢想，能夠共同圓台灣的夢。

第三，教育平權。賴清德表示，柯文哲剛才提出的教育政見，不是現在政府已經在做，就是他政見已有。賴也強調教育平權，不應該因為社經機會的不同，造成社經地位弱勢的孩子在取得教育資源的時候發生困難，賴提倡，從明年開始高中職全面免學費，弱勢家庭年收入不到70萬的，不管是念公立或私立，每個孩子每年每人補助兩萬元，年收入70萬到90萬之間的，不管念公立或念私立，每人每年補助15000塊錢。公立的學雜費比較便宜，私立的學雜費比較貴，那我們補助私立的孩子每人每年35000塊錢，經濟弱勢的大專學生，再加碼減免1萬5,000元至2萬元，讓多數來自基層的私立大學學生，不需要負擔更多學雜費、甚至背著學貸壓力，才能讀大學。

第四，推動居住正義來照顧年輕人所面臨的居住問題，首先就是囤房稅2.0，就是用全國總歸戶，利用房屋稅的差別稅率，來遏止惡意的炒房，讓房價能夠恢復正常，這一點立法院最近已經三讀通過，即將要來實施。賴也提出會來優化青年安家貸款，額度由800萬到1000萬，利息補貼由現在的辦法再加一碼，總共百分之0.375，讓有志於購買房屋的年輕人來完成他的夢想。

談及推動社會住宅，賴清德表示，蔡英文總統承諾在八年任內要推動20萬戶的社會住宅，在明年520卸任之前，現在之前新建的不管是完成，或是已經完成發包有12萬多戶，包租代管將有8萬多戶，換句話說20萬戶的社會住宅不會跳票，清德未來也會以八年為期的規劃，新建的住宅有13萬多戶，包租代管會有17萬，總共會有30萬戶。

賴清德提及，社宅土地可以由中央來，不管是國營事業或者是國有財產署也可以由地方政府而來，地方政府在推動區段徵收或市地重劃的時候，非直轄市可以提供3%的土地面積，直轄市可以提供5%的土地面積來蓋社會住宅，他以新北市目前正在進行塭仔圳的重劃為例，面積共有400公頃，只要拿5％的土地來蓋社會住宅，就可以再增加一萬多戶的社會住宅，這遠比目前侯市長只規劃2100戶要來多得多，如果地方政府或者是侯市長他不願意這樣做，或者是沒有能力這樣做，可以把土地用原價賣給中央，由清德來興建。

更新時間：2023-12-26 15:18

侯友宜拚治安：提「治安三箭」

第二順位發言的侯友宜拚治安，開門見山談詐騙、毒品、槍枝問題。他表示民調顯示9成民眾曾接獲詐騙，批民進黨執政台灣成「詐騙之島」，是台灣之恥。2022年詐騙犯罪所得達700億，詐騙案件3萬件，逮捕犯罪嫌疑人達4.6萬人，創15年新高，詐騙是國安問題，民進黨打詐無效。

侯友宜指出，民進黨立委與詐騙案勾結，賴清德的發言人卻說這是小事情，如貪汙腐敗是小東西，我們怎麼放心將國家交給無法壓制詐騙集團的人？行政院所謂的打詐花費27億卻打水漂，越打詐越多；數位發展部一年花200億，3700萬經費出國，打詐毫無貢獻。難怪檢查官點名NCC、數位部根本不在打詐之列。

侯友宜表示，台灣毒品、槍枝問題、黑幫氾濫。自己提出治安三箭「一打詐、二掃毒掃黑槍，三除暴」。

打詐，「騙越多關越久，」犯罪所得超過一定額度，不論個人及組織期刑加重1/2，提供人頭再犯者期刑加重1/2，也強調專責與部會緊盯，不互踢皮球。並提及資安與網路查核一把抓，虛擬貨幣與第三方支付進行監管，強化兩岸與國際的犯罪打擊。

關於掃毒，侯友宜強調當前校園毒品入侵嚴重，將仿造美國建立緝毒署，以專責單位查緝毒品，掃蕩校園毒品自源頭遏制。第二，與國際刑警合作打破供應鏈；第三，臨檢盤查增設查緝毒品儀器，發揮最大功效。

談及掃槍，第一鼓勵黑槍自首減刑；第二，模擬槍報繳機制，減少非法槍枝流通市面，以落碼方式管控買賣；第三，處罰非法改造模擬槍，持有也將遭到處罰。

提及除暴，青少年被犯罪集團吸收的問題層出不窮，不僅社會觀感不佳，也對青少年產生不良身心影響。侯友宜主張，吸收未滿18歲者，幫派加重期刑，並借鏡日本立法管束。強調會用自己的性命把台灣的治安顧好，保護善良老百姓。

侯友宜強調，只要找對方法用對策略，一定可以將台灣治安問題壓到最低。除了使用科技辦案外，更要鎖定所有犯案工具，只要結合中央地方一起把預防犯罪做起來，就能有效減少案件。

發布時間：2023-12-26 14:45

柯文哲政見主軸：教育、體育

2024總統大選三黨候選人第二場電視政見發表會今（26）日下午14時登場。柯文哲以教育作為切入點，主張不要讓政治意識型態干擾教育，錯誤的108課綱削弱學童國際競爭力。有計畫培育高科技人才，讓台灣在AI浪潮站穩腳步，讓體育教育增強國力。

今日政見會上，抽籤順位第一的民眾黨總統候選人柯文哲以教育入手，稱目前升學制度使窮人家小孩沒有更好的機會。第二無法學以致用，台灣缺工與低薪並存，意味著有學用落差的問題。第三，國際化程度低，國際競爭力不足。柯文哲批，賴清德所喊的雙語國家政策，師資與教材沒有妥善規劃導致基層教師、家長恐慌，是三輸的改革。柯文哲直言，台灣高等教育競爭力不足，私立大學即將倒閉，這不是一句「作功德」就可解決。批民進黨執政，意識形態介入教育。發生論文醜聞卻是全黨救一人。

柯文哲主張，第一，解決108課綱困境，簡化學習歷程，學科考試納考國、英、數，不再一試定江山。第二，高教改革，台灣目前高教支出僅占GDP0.39%，遠不及先進國家，柯主張提升高教支出，讓台灣更多大學進入世界百大。協助將倒閉的私校也應規劃輔助轉型。柯提出延長義務教育，自5幼稚園歲到高中職，建立12+1義務教育制度。

關於雙語教育，柯主張多元管道培育雙語師資，包括教師聯合徵審，公費生培育、現職教師的培訓、外籍教師的徵選。此外，免費提供國中小線上線下雙語教材以彌補城鄉落差。柯提倡交教育平權，成立早期教育委員會來整合教育、社福、衛生機關資源，為0-6歲身心障礙兒童提供早療輔導教育。並為身心障礙的學童提供復健師與護理師。

柯文哲還提出，建立AI智慧校園，落實網路平權。在全國校園應有光纖網路、每個教室有免費wifi、85吋觸控螢幕，「一師一載具，一生一平台」，國小三年以上應當都有ipad。他提倡網路教學能落實教育平權，國中小要納入程式設計課程，大專院校也要開始AI相關課程，推動AI人才培育計畫。柯文哲還表示，自己會制訂國中小營養午餐專法，弱勢學童每餐補助到75元。

關於體育教育，柯提出要讓一流體育人才獲得相應待遇與保障，並建立完整的運動產業鏈，確保體育的長期發展。柯承諾，將積極培養體育人才，並積極輔導績優運動員的職涯規劃，辦理運動人員的特種考試，以加分記點方式輔導至公司機關任職。二，成立國家體育發展基金，修訂運動產業發展條例，提高企業對體育獎勵與補助、捐獻制度。三，會主動爭取2038的亞運以及各種國際賽事，甚至申辦奧運。四，提高國家訓練中心的預算，國家代表隊參賽期間提供全薪，並建立完整團隊。五，提倡全民強身健身，廣設綜合型運動場館。六，推展電子競技。七，積極拓展運動產業。

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