Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

經濟成長受阻　烏俄戰爭導致缺工人數達480萬　俄羅斯擬招募北韓勞工

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 13:51
2023年12月25日，在被俄羅斯佔領的烏克蘭霍爾利夫卡（Horlivka），俄羅斯消防員正在遭砲擊摧毀的購物中心廢墟中工作（圖／路透社A...

2023年12月25日，在被俄羅斯佔領的烏克蘭霍爾利夫卡（Horlivka），俄羅斯消防員正在遭砲擊摧毀的購物中心廢墟中工作（圖／路透社A...

俄羅斯科學院經濟研究所調查結果顯示，俄羅斯受到烏俄戰爭導致人口外流等影響，今年缺工人數高達480萬人，導致經濟增長受阻。

俄媒《消息報》報導，對於勞動力不足問題，當地求職網站負責人維特科夫（音譯）表示，約有91%俄羅斯企業喊著人力不足，營業員及司機等工作需要大量人力，焊工等現場勞動者也不足；勞動及社會保障部部長科佳科夫（Anton Kotyakov）也說道，製造、建設、運輸等3個領域明顯人力不足。

專家分析，勞動力不足為俄羅斯經濟成長受阻的因素。在此前，俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）也曾在11月表示，人力不足為俄羅斯經濟的主要問題。

俄羅斯聯邦政府金融大學心理和人力資本開發系教授亞歷山大·薩福諾夫表示，人力不足導致必要的商品和服務無法生產，影響到國內生產總值（GDP）成長率，以及加速通貨膨脹，各企業開始提出比市場還高的工資，努力吸引勞動者。

專家預測，勞動力不足的現象將持續至明年，工資低、工作環境惡劣的農業及建設業等問題將進一步惡化。

另外，對於工程師、機器人工程師等的需求也將進一步增加。專家預估，建築工人及工業專家、醫師、藥劑師、教師等職業招聘困難問題將持續下去。

據悉，俄羅斯為解決人力不足問題，正討論招聘北韓勞動者的方案。本月21日，俄國西伯利亞地區新西伯利亞州政府曾表示，為了解決地區建設現場人力不足問題，已要求聯邦政府招募2000名北韓人力。

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁於今年9月舉行首腦會談，討論多種交流與合作方案，但並未對外說明雙方談論了那些合作。
烏俄戰爭
俄羅斯
缺工
經濟
北韓

相關新聞

說真話的人誰最怕？中國知名財經網紅集體「消音」
說真話的人誰最怕？中國知名財經網紅集體「消音」
2023/12/23 20:50
【更新】中國：丙烯等12種台灣產品 2024年起停用ECFA稅率　國發會: 經濟衝擊有限
【更新】中國：丙烯等12種台灣產品 2024年起停用ECFA稅率　國發會: 經濟衝擊有限
2023/12/21 15:40
家扶調查：68.4%弱勢兒少需課外學習 74.5％想參加課外活動 卻因經濟無法負擔
家扶調查：68.4%弱勢兒少需課外學習 74.5％想參加課外活動 卻因經濟無法負擔
2023/12/21 09:36
北韓射洲際飛彈　聯合國安理會召開會議　南北韓大使再度展開辯論
北韓射洲際飛彈　聯合國安理會召開會議　南北韓大使再度展開辯論
2023/12/20 12:28
彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場
彈盡援絕卻只能打下去？烏克蘭軍方有意再徵召50萬人上戰場
2023/12/20 09:45

更新時間 : 2023-12-26 14:42 GMT+08:00

最受歡迎

「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
「2023高雄聖誕生活節」25公尺聖誕樹、燈光作品、市集、22組表演卡司　市府再加碼商圈優惠券
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
【美麗島第96波總統大選民調】 賴蕭配擴大領先侯康配4.9% 　柯盈配持續下滑
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
「殭屍鹿病」入侵美國黃石公園 專家：傳人可能性上升
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
〈財經主筆室〉台積電共治時代將結束、引發震撼　為何不見張忠謀說法？
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
【更新】廂型車遊合歡山下坡段墜谷　7菲律賓觀光客1台籍司機受傷送醫
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉生技產業是台灣資本市場未來發展重點
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
〈時評〉中鼎集團綠能環保工程龐大商機 法人存股最愛
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票
長榮航空勞資糾紛 機師工會罷工投票開始 1/5開票