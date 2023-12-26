經濟成長受阻　烏俄戰爭導致缺工人數達480萬　俄羅斯擬招募北韓勞工

俄羅斯科學院經濟研究所調查結果顯示，俄羅斯受到烏俄戰爭導致人口外流等影響，今年缺工人數高達480萬人，導致經濟增長受阻。

俄媒《消息報》報導，對於勞動力不足問題，當地求職網站負責人維特科夫（音譯）表示，約有91%俄羅斯企業喊著人力不足，營業員及司機等工作需要大量人力，焊工等現場勞動者也不足；勞動及社會保障部部長科佳科夫（Anton Kotyakov）也說道，製造、建設、運輸等3個領域明顯人力不足。

專家分析，勞動力不足為俄羅斯經濟成長受阻的因素。在此前，俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）也曾在11月表示，人力不足為俄羅斯經濟的主要問題。

俄羅斯聯邦政府金融大學心理和人力資本開發系教授亞歷山大·薩福諾夫表示，人力不足導致必要的商品和服務無法生產，影響到國內生產總值（GDP）成長率，以及加速通貨膨脹，各企業開始提出比市場還高的工資，努力吸引勞動者。

專家預測，勞動力不足的現象將持續至明年，工資低、工作環境惡劣的農業及建設業等問題將進一步惡化。

另外，對於工程師、機器人工程師等的需求也將進一步增加。專家預估，建築工人及工業專家、醫師、藥劑師、教師等職業招聘困難問題將持續下去。

據悉，俄羅斯為解決人力不足問題，正討論招聘北韓勞動者的方案。本月21日，俄國西伯利亞地區新西伯利亞州政府曾表示，為了解決地區建設現場人力不足問題，已要求聯邦政府招募2000名北韓人力。

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁於今年9月舉行首腦會談，討論多種交流與合作方案，但並未對外說明雙方談論了那些合作。