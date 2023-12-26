疫情遍及全球129國、逾500萬人確診登革熱 WHO示警：全球一半人口面臨感染風險

登革熱疫情正在西半球蔓延，染疫人數打破自1980年有紀錄以來新高，專家警告，氣候變遷和都市擴張將加劇疫情惡化。世界衛生組織WHO則示警，今年至今全球有超過500萬例感染案例，另有5000人死亡，呼籲各國政府應擬定有效之防疫措施，以因應即將到來的登革熱季節。

今年迄今為止，美洲和加勒比海地須已有逾400萬例已通報的登革熱感染案例，創2019年新高。從巴哈馬到巴西的當地政府官員都在警告，每日新增感染病例導致醫療量能緊縮，該地區已有2000多人因感染登革熱而死亡。

世界衛生組織美洲地區辦事處的泛美衛生組織員工Thais dos Santos表示，登革熱疫情的惡化是一個很好警訊，讓我們知道氣候正在發生什麼變化。

缺乏良好的衛生設備會加劇疫情惡化，但專家提醒，氣候變遷所造成的乾旱和洪水更是導致病毒大量傳播，因為積水和大雨都會提高病媒蚊孳生的機會。

美國疾病管制與預防中心（CDC）波多黎各登革熱分部的負責人Gabriela Paz-Bailey博士表示，高溫增加病媒蚊的棲息地範圍，有利登革病毒在蚊子體內的繁殖及活動，進而增加登革熱傳播風險。

今年北半球的夏季氣溫不僅創下有史以來新高，8月份的氣溫比工業化時代以前的平均氣溫高出攝氏1.5度。根攄歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）報告，2023年是有紀錄以來，第二熱的一年。

截至11月初統計，全球有超過450萬例通報登革熱病例；在80個國家中已有 4,000多人死亡。

許多國家的確診人數和死亡人數也創下新高，例如孟加拉。據當地政府統計，今年共有313,700多例通報病例，另有1,600多例死亡，其中多數的患者都是住院3天內死亡。

病媒蚊也不斷往西方扎根，法國、義大利和西班牙等22個歐洲國家也爆發零星疫情。8月份時中非地區還爆發歷史上首次登革熱疫情。

WHO表示，現在登革熱影響約129個國家，世界上約一半的人口面臨登革熱風險。受到感染的雌性蚊子在叮咬動物後會將登革熱病毒傳播出去，典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等，雖然不是每個人感染後都會出現症狀，但少部分人會出現登革出血熱，甚至死亡。此外，反覆感染的患者將出現嚴重的免疫反應，重症風險較高。

截至10月初，加勒比海地區的確診病例數比去年同期增加15%。法屬瓜地洛普島(Guadeloupe)和馬丁尼克(Martinique)自8月爆發後，至今仍在與登革熱奮戰，馬丁尼克島上約有394,000位居民，但每週新增確診數卻高達800例。牙買加、巴哈馬和巴貝多也接連在9月和10月爆發疫情。

登革熱疫情對全球低收入社區和開發中國家的貧困人口造成的影響尤其嚴重，不良的衛生環境為病媒蚊創造最佳的繁衍環境，惡劣的居住環境則增加接觸蚊子的風險，登革熱疫情可能會摧毀本已相當貧困且醫療量能不足的國家。

WHO表示，自今年年初以來，全球超過 500 萬已通報的登革熱病例5,000例死亡，其中近80%的患者在美洲，其次是東南亞和西太平洋地區。而令人最擔憂的是疫情亦同時在政局動盪不安的國家持續蔓延，例如阿富汗、巴基斯坦、蘇丹、索馬利亞和葉門等。