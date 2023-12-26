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繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/26 12:24
Tiffany & Co.品牌的Blue Box Café Taipei 近日開幕。（圖／品牌提供）

Tiffany & Co.品牌的Blue Box Café Taipei 近日開幕。（圖／品牌提供）

Tiffany & Co.旗下奢華藍盒子咖啡Blue Box Café亞洲首間店落腳新光三越信義新天地 A9 館 2 樓，更是緊追在紐約、杜拜後的全球第三間概念店，開幕後一位難求，先來看看滿滿的Tiffany blue的絕美內裝吧！

Tiffany & Co.由查爾斯路易斯蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）於1837年紐約創辦，體現創新設計、傳世工藝和獨特品牌形象，成為頂級珠寶的代名詞，紐約旗鑑店The Landmark今年由建築界傳奇人物 Peter Marino 翻新內部，集結珠寶、當代藝術、美食和VIP俱樂部打造奢華天堂，而奧黛麗赫本在1961年主演的電影《第凡內早餐》內，駐足於Tiffany & Co.櫥窗前吃可頌的經典畫面更讓Breakfast at Tiffany's成為品牌重要特色。

繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
奧黛麗赫本於電影《第凡內早餐》。（圖／品牌提供）

全台首間Blue Box Café Taipei以紐約第五大道總店為設計藍圖，所有家具家飾皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調打造，創造精緻絕美的舒適空間，餐具則使用Tiffany T True系列餐具，全系列以法國瓷器之都Limoges的瓷土製成，層層交疊的 T 字象徵品牌經典元素。

繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
Blue Box Café Taipei。（圖／品牌提供）

繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
Blue Box Café Taipei。（圖／品牌提供）

吧台區以被譽為希望之石的天河石打造而成，藍綠色調交織而成的華麗壁面，完美詮釋 Tiffany Blue 的獨特魅力，清新療癒的色彩帶來正面能量，創造希望和快樂。牆上如鑽石光芒閃耀的裝置藝術來自美國藝術家莫莉·哈奇 (Molly Hatch)，此作品由 69 件手繪瓷盤組成，表面以銀白光澤裝飾映襯浪漫唯美的夢幻藍盒天際線。

午仔魚、筊白筍入季節性菜單

繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
Blue Box Café Taipei。（圖／品牌提供）

開幕菜單邀請主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，注入台灣本土食材及東方特色風味，除了提供早餐、下午茶以外，季節性菜單集結紐約及台灣精華，提供二道式套餐定價新台幣1480元起，及三道式套餐定價新台幣1780元起，香煎台灣筊白筍搭配溫泉蛋，山蘿蔔葉與炙燒烏魚子薄片加上剝皮辣椒丁及菜脯，呈現微辣的台灣特色，香煎午仔魚、客家金桔醬及娃娃菜也是必吃料理，店內也提供各式調酒及無酒精飲品。

早餐開啟美好的一天

繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
Blue Box Café Taipei。（圖／品牌提供）

店內早餐端出香酥可頌麵包佐覆盆子及杏桃果醬；「法式炒蛋、舞菇、萵苣生菜、薑味蜂蜜巴薩米克醋」細緻柔嫩炒蛋刨入瑞士葛瑞爾起司(Gruyère Cheese)，襯以烤舞菇佐薑味蜂蜜巴薩米克醋為晨間注入暖香氣息。

「龍眼穀物脆片、季節水果」希臘優格拌入龍眼乾、葵花子、南瓜子、杏仁、胡桃、燕麥等健康食材；「法式吐司、古早味花生糖、蘭姆葡萄醬」玩轉台灣傳統麥芽花生糖靈感，布里歐麵包表層酥脆滿佈肉桂花生糖粉飽滿甜香，內裡飽吸香草籽奶蛋液呈現布丁般柔軟滑順質地，淋上蘭姆葡萄醬，搭襯新鮮香蕉佐醬油焦糖醬享用，附新鮮果汁、咖啡或紐約著名茶藝專家Bellocq(貝洛克)為蒂芙尼獨家調配的No.727花香紅茶。

早餐定價新台幣1480元，供應時間11:30至14:30。

經典英式三層下午茶

繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
Blue Box Café Taipei。（圖／品牌提供）

下午茶搭配手工司康與貝洛克茶飲或咖啡，五款鹹點包含「松露蛋沙拉三明治」、「蟹肉塔、芥末美奶滋、魚子醬」、「茴香漬鮭魚、酪梨、鮭魚卵」、黃綠櫛瓜、茄子與番茄製成的「蔬菜鹹派」及英式下午茶必備的優雅鹹食「小黃瓜三明治」。

六款甜點為「巧克力慕絲蛋糕」、「夢幻藍蛋糕」以東方美人茶慕絲搭配紅心芭樂草莓醬，清新酸甜中帶有溫婉茶香、「草莓夏洛特」軟綿戚風蛋糕捲入酸甜覆盆子慕絲及新鮮草莓、「馬告風味檸檬塔」、「桂圓瑪德蓮」、「咖椰起司蛋糕」。

英式下午茶不可或缺的司康，特別選用乳脂較低的台灣19號白脫牛奶(buttermilk)取代牛奶，製成司康更顯輕盈酥鬆，增添發酵乳酸香氣，搭配新鮮手作覆盆子或杏桃果醬，及鮮奶油享用。下午茶定價新台幣1580元/每人，供應時間14:30~17:00。

Blue Box Café Taipei自即日起開放預約
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更新時間 : 2023-12-26 14:42 GMT+08:00

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