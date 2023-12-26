蕭美琴談美國大選與台美關係：以台灣為主體、確保雙方合作不間斷

民進黨副總統候選人蕭美琴25日晚間於新竹市舉辦「蕭美琴新竹青年見面會」，談及台美關係時表示，推動台美關係要以台灣為主體，找出雙方共同價值與利益進而壯大台灣。關於美國大選是否影響台美關係，她認為確保雙方能夠合作不間斷，利益能守護住即可。

蕭美琴昨日晚間在新竹市與國立清華大學、陽明交通大學等數十名學生舉行見面會，分享從政之路以及擔任駐美代表的經驗談，並與學生透過問答互動。

談及台美關係，蕭美琴說，推動台美關係永遠要以「台灣」為主體，在跟美國推動關係的過程當中必須找到雙方共同價值與利益，例如守護民主自由是共同價值，印太地區的和平穩定與繁榮則是共同利益，以此提升國家安全、經濟、國際夥伴關係連結、國際參與等，進而壯大台灣。

談及高科技產業，蕭美琴認為，美國在推動晶片法案後，推出許多補貼誘因，但要如何補助相關產業，美國目前想法尚不明朗，但她相信美國社會自有其韌性。

她也指出，未來世界上的晶片趨勢分三種，其一為成本高、用於國防與資安相關的美國製晶片；其二是價格相對便宜，但也重視資安與品質，例如台灣晶片；其三則是中國製晶片，符合中國市場需求、不會涉及隱私或資料等用途。

蕭美琴也強調，許多美國友人都表示疫後要前往竹科、台積電參訪，但台灣不只有台積電跟晶片產業，還有電動車等領域待世界來發覺。

關於美國大選，共和黨參選人川普若再度執政對台美關係可能的影響，蕭美琴也搬出擔任駐美代表的經驗談，稱自己在華府經營之道就是絕對不會去介入或評論美國兩黨之間競爭的問題，但她也指出，台灣需在意的是自身利益能否維持，川普有一些政治語言，就跟台灣選舉候選人各有論述一樣，只要我們確保台美雙方之間的合作能夠不間斷，利益能夠守護住就好。