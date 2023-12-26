衛武營藝術學習網三大主題　台灣首款表演藝術線上遊戲正式上線

衛武營藝術學習網的線上學習課程分為〈玩劇場〉、〈看影片〉、〈讀文章〉三大類，並和全台最多師生使用的線上遊戲學習平台PaGamO合作，推出台灣首款以表演藝術與觀眾素養的主題任務遊戲，未來預計推出VR教材。

PaGamO多人在線遊戲化學習系統是由台灣大學電機系教授葉丙成所創建，曾獲美國名校賓州大學華頓商學院「教學創新大獎」總冠軍，遊戲玩家透過回答問題進行土地佔領、完成任務，平台用戶數超過300萬戶。

〈玩劇場〉的遊戲吧是PaGamO首次和藝文場館合製的表演藝術主題，學生從學習網的影片、文章獲取藝術相關知識後，經過串接至遊戲正確解題，即可蒐集建造「衛武營地形」的道具，擴充自己在遊戲中的領地多樣性。

〈玩劇場〉也包括「衛武營360」場館導覽和「管風琴密室VR」虛擬實境解密。「衛武營360」讓使用者看到衛武營建築的細節解說，並可任意穿梭各個廳院空間，取得相關的小知識；未來也將完成「管風琴密室VR」，把一般人無法進入的衛武營管風琴琴室空間，利用VR虛擬實境拍攝技術，讓使用者身歷其境探索全亞洲最大的管風琴。

〈看影片〉、〈讀文章〉整合場館原有的學習推廣資源，〈看影片〉包含《衛武營藝企學》、《衛武營Mini Masterclass》、《衛武營第六劇場》、《劇場禮儀動畫》、《歌劇解密》等系列影片，新系列《藝術八寶粥》由知名影視演員陳志強、王宇婕主持，邀請京劇小天后黃宇琳、「男版夜后」聲樂家朱育陞、衛武營駐地藝術家周書毅、豎琴家管伊文等拍攝，用輕鬆詼諧的方式引導觀眾「看懂藝術、欣賞藝術」，掉入藝術的浩瀚宇宙大平台。