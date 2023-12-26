靈感來自台灣特有「栗背林鴝」 阿里山林鐵《栩悅號》登場

阿里山林鐵推出新車廂！林鐵及文資處延請設計團隊與車輛製造商攜手改裝林鐵舊車廂，歷時 2 年 2 個月，終於完成以台灣特有種鳥類為設計靈感的《栩悅號》（Vivid Express），今年 12 月 20、21 日試車完成，12 月 25 日阿里山林鐵通車 111 週年慶正式亮相。

根據林鐵及文資處，《栩悅號》是以台灣特有種鳥類「栗背林鴝」為發想。這種鳥一般生活於中低海拔山區，常出現於林邊小徑，在阿里山十分容易見到。由於雄鳥領域性較高，常高踞枝頭巡視領域，會因外物靠近高聲鳴叫以宣示主權，有如在歡迎造訪阿里山的旅客，故又稱「阿里山迎賓鳥」。

築點設計公司將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，以白黃藍色系，低調帶一抹活潑。雌鳥的淺黃羽色則融進車廂內裝，色系明亮，突破林鐵既有的紅黃印象。

林鐵及文資處指出，栩字形容生動傳神，悅字則有喜悅、喜歡的感受，而英文名稱「Vivid Express」意指明快、鮮活之意，故《栩悅號》寓意遊客乘車時能喜悅感受森林孕育出的美麗景致及生態多元樣貌。

為了活化再利用林鐵舊車輛，林鐵及文資處 2021 年 2 月辦理了車廂改裝設計評選會，《栩悅號》以生物多樣性、多項設計巧思脫穎而出。

特色一： 突破舊有封閉的守車駕駛室，《栩悅號》採用大片玻璃作為隔間。

突破舊有封閉的守車駕駛室，《栩悅號》採用大片玻璃作為隔間。 特色二： 分為包廂席及瞭望席，包廂席可提供家庭、團體旅客擁有半隱私空間，瞭望席則採可旋轉座椅，隨時調整喜歡的角度欣賞外窗風景，共 60 席。

分為包廂席及瞭望席，包廂席可提供家庭、團體旅客擁有半隱私空間，瞭望席則採可旋轉座椅，隨時調整喜歡的角度欣賞外窗風景，共 60 席。 特色三： 車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，兼具通話及影像功能，當緊急狀況發生，司機員及列車長可快速判斷處理方式，維護乘車安全性，未來亦將推廣於其他林鐵車輛使用。

車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，兼具通話及影像功能，當緊急狀況發生，司機員及列車長可快速判斷處理方式，維護乘車安全性，未來亦將推廣於其他林鐵車輛使用。 特色四： 採用八聲道喇叭音響，除了視覺觀賞風景，更可用聽覺感受自然界聲景的環繞。

採用八聲道喇叭音響，除了視覺觀賞風景，更可用聽覺感受自然界聲景的環繞。 特色五：車廂內設有小巧販賣機，將販售文創商品及飲品，充滿林鐵窄軌鐵路的特色及文化內涵。



阿里山林鐵《栩悅號》（圖／林鐵及文資處、築點設計）



阿里山林鐵《栩悅號》瞭望席（圖／林鐵及文資處、築點設計）



阿里山林鐵《栩悅號》包廂席具半隱私空間（圖／林鐵及文資處、築點設計）



穿梭山林的阿里山林鐵《栩悅號》（圖／林鐵及文資處、築點設計）