【比照桃園高雄】台北松山機場排班計程車 113年元旦起恢復加收「停留服務費」50元

台北航空站今天(25日)宣布，由於旅運需求旺盛，加上國內物價持續上漲，松山機場排班計程車為擴大運力、提升服務品質，從113年元旦起比照桃園、小港機場恢復加收停留服務費50元。

松山機場停收10幾年的計程車停留服務費將恢復，交通部民航局台北國際航空站今天發布新聞稿表示，國際機場如桃園、小港機場，排班計程車因有車齡、配合機場規定等一定條件限制，都有收取停留服務費，松山機場排班計程車停留服務費則於民國96年取消。

台北航空站指出，由於近年營運成本持續上漲，且市區車隊競爭激烈，為鼓勵駕駛進場載客，提升服務量能及品質，松山機場排班計程車自律委員會與北市計程車公、工會提案「恢復停留服務費」，已於112年9月21日由台北市與新北市計程車運價費率審議委員會評估通過，預計自113年1月1日恢復，停留服務費將一併納入計費表內計算。

台北航空站表示，排班計程車恢復加收停留服務費新台幣50元，可提高排班計程車駕駛進站營運意願，有效降低旅客排隊等候計程車時間，提升服務品質，讓旅客搭車返家、洽商、旅遊更便捷，市場供需平衡更健康。

配合恢復加收停留服務費，台北航空站表示，已要求排班計程車業者，務必依機場相關管理辦法提供良好服務，另已請業者屆時應透過乘車處、口頭說明、車內標示等管道，充分揭露相關資訊。

本(12)月13日，由於不滿記點制度，全民計程車聯誼會全國車隊號召百輛計程車赴凱道抗議。交通部長王國材回應，因為環境沒有做好，因此暫緩記點，希望可找到計程車駕駛與記點制度的平衡點。

全民計程車聯誼會全國車隊當天赴凱道陳情抗議(下圖) ，主要訴求是希望政府重視計程車駕駛的工作權與生活生計，並向總統府遞出請願書，表達計程車駕駛作為社會上的弱勢職業，在新法制度上路後陷入生計困難的憂慮。

(圖/中央社)

全國車隊隊長張繼宇表示，雖然目前暫緩記點，但這只是空頭支票，只要沒有取消就是治標不治本，違規已經有罰鍰，不應該一罪兩罰，希望修法取消記點制度。

對此，交通部長王國材當天接受媒體訪問表示，記點制度是因為累犯不斷違規，卻只是繳錢了事，所以希望透過記點制度遏止累犯。

王國材說，但因路邊臨時停車不方便，會導致計程車跟貨車有些困難，因此在明年(2024年) 6月環境沒有做好之前，先行暫緩記點，這部分都有跟相關工會討論過，也都接受這樣的方式，雖然有些計程車司機仍不滿意，但希望這部分可以找到一個平衡點。