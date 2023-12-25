台股25日終場漲勢收斂　法人：短線高檔震盪、外資元旦歸隊後仍有機會轉強

台股今天(25日) 盤中觸及17663點，但受到航運股大幅回檔影響，指數終場小漲8.21點收在17604.84點(如下圖) 。法人指出，外資正處於年底假期，台股量縮整理，短線將維持高檔震盪，等待元旦後外資歸隊，台股仍有轉強機會。 (圖/取自台灣證券交易所官網)

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，外資正處於耶誕節假期，但市場氛圍樂觀，美股呈現量縮價強格局，台股也會有類似走勢，可能維持高檔震盪整理。

蔡明翰說，現階段台股要向上突破，有一定難度，必須等待元旦後外資歸隊，台股才有帶量上漲空間。

觀察盤面結構，中央社引述蔡明翰說，加權指數從底部上揚的過程中，資金通常先轉進電子族群，尤其上游半導體與景氣關聯度較高，會率先上揚，隨後資金慢慢轉到中游零組件、非電族群和下游組裝廠，現在已進入循環尾聲，基本面相對落後的族群啟動補漲行情，後續如果新台幣匯率維持強勢，有望帶動指數往上。

富邦投顧分析則指出，台股回測月線後縮腳，仍維持在月線約17481點、10日線約17585點等短中期均線之上，大盤偏多氣氛仍在，但日KD指標轉弱出現修正走勢，近期大盤難脫震盪格局，本週可觀察2024年1月美國消費性電子展（CES）相關題材、企業法人說明會展望。

此外，台股11月一掃陰霾，指數重返萬七大關之上，提振散戶信心，中央銀行今天公布的11月證券劃撥存款餘額終止連3跌，升至新台幣3兆2898億元，單月暴增1392億元，創逾1年最大增量。

央行今天公布11月金融概況，由於資金淨匯入情況較去年同期減少，M1B及M2年增率分別下降為3.03%及5.33%(如下圖) 。

(圖/中央銀行官網)

而有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，雖然8至10月呈現連3降，且短短3個月蒸發逾3000億元，但隨著股市重拾上攻力道，11月台股量增價揚，指數重返萬七大關，散戶跟著信心大振。

11月證券劃撥存款餘額單月暴增1392億元，升至3兆2898億元，創下逾1年最大增量，央行官員表示，11月台股表現好，不論日成交值、融資情況都是如此，整體股市交易活絡。

中央社引述央行官員說，證券劃撥存款有這麼大的規模，代表資金在那裡，似乎也可解讀為散戶信心回升、投資意願增加。

央行官員並指出，去年美國聯準會升息循環期間，股市非常糟，大家傾向把錢存在定存，今年局勢轉變，全球及台灣股市觸底後回升；隨著升息循環告終，加上股市表現轉佳，民眾把資金投入定存的需求減弱，股市則存在吸力，「市場對聯準會升降息的預期，的確影響全球金融交易」。

根據央行資料， 11月定期及定期儲蓄存款期底餘額年增率連續2個月下滑，增速放緩至11.12%；另外，外匯存款年增率也縮水至3.63%，寫下4年來的新低紀錄。

央行官員說明，市場預期升息循環告一段落，加上看到新台幣升值，民眾與企業將美元存款結售為新台幣的意願提升。

至於外國人新台幣存款期底餘額增至1996億元，卻續呈雙位數年減，較去年同期負成長23.31%，央行官員表示，去年發放的現金股利較多，停泊在外國人新台幣存款後，就可能使規模放大。

央行官員接著分析，當前外國人新台幣存款減幅較大，除了今年發放現金股利規模縮水，或許也可解讀為外資眼見股市走揚，把資金挪出並投資股票所致。