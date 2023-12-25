2023最富裕國家排名出爐　台灣排名第14狠甩日韓

「環球金融雜誌」公布「2023年全球最富裕國家」，台灣超越日本、韓國、法國等國，登上第14名。

「環球金融雜誌」21日公布其所評比的「2023年全球最富裕國家」（Richest Countries in the World 2023），前10名依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門特別行政區、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國、聖馬利諾。

第11名至第14名則依序為汶萊達魯薩蘭國、香港特別行政區、丹麥、台灣、荷蘭、冰島、奧地利、安道爾、德國、瑞典。

台灣在此排行榜中排名第14，成了前20名中，唯4上榜的亞洲國家，超越法國（29名）、南韓（30名）、英國（31名）、日本（38名）等普遍認為更富裕的經濟體。

評比須考慮到通貨膨脹率，及當地商品、各項服務等所需成本，才可更準確地了解一個國家的平均生活水平，因此此項評比是將「購買力平價」（PPP）納入考量後計算出的人均GDP所得出的結果。

「環球金融雜誌」指出，國內生產毛額（GDP）為衡量一個國家/地區生產的所有商品和服務的價值，若單使用GDP衡量，富裕國通常會是面積較大的國家，GDP除以當地居民總數才是比較人口貧富程度的更好方法，因此可觀察出，大部分上榜國家為人口有限的小國。

報導也指出，新冠肺炎大流行期間讓多數國家受到嚴重打擊，但一些小型國家，如盧森堡、瑞士、新加坡等，因擁有先進的金融體系，以及強大的稅收政策，成功吸引國外資金、人才以及銀行存款。