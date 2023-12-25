台南大員皇冠假日酒店傳愛第7年 360名孩童受惠

台南大員皇冠假日酒店自開幕以來發起「傳愛‧圓夢」計畫，希望利用感恩與歡樂的12月傳愛到偏鄉小學，2017年傳愛到東山區聖賢國小66名孩童圓夢、2018年傳愛到後壁區樹人國小64名孩童圓夢、2019年傳愛到新化區口埤實驗小學72名孩童圓夢，2020年傳愛到南化區玉山國小26名孩童圓夢，2021年傳愛到南化區北寮國小55名孩童圓夢，2022年傳愛到東山區吉貝耍國小41名圓夢。

今年2023年幫助將軍區將軍國小，實現36名孩童的聖誕禮物心願，並邀請學童在平安夜走進五星級酒店歡度聖誕佳節，獻上陶笛表演表達感謝之意。特別嘉賓荷蘭男高音Martin Hurkens (馬丁·賀肯斯) )繼2020年、2022年在酒店大廳壓軸獻唱，獲得如雷掌聲之後，2023年重返台南，這次搭配首次蒞臨的荷蘭女歌手Marjolein(瑪喬琳)，將在大廳獻上多首曲目，現場聚集不少粉絲與旅客朝聖，一睹兩位精湛的演唱風采！

繽紛歡樂的12月份，台南大員皇冠假日酒店在大廳架設起聖誕樹，一旁的聖誕小夥伴們齊聚，夜晚一起亮燈時可愛模樣超萌又倍感溫馨。台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡表示，平安夜是聖誕老人向好兒童發送禮物的時間，所以酒店自開幕以來，每年於12月24日平安夜都會在大廳舉辦「傳愛‧圓夢」活動，就是希望扮演偏鄉小學孩童的聖誕老公公角色，發送心願禮物，2023年邁入第七年仍不間斷，今年傳愛到將軍國小。

位處於連外送平台都不送的偏遠區域，校長陳雅君表示學校設計了「詩畫將軍」的校本課程，有著名人物、地理環境、人文素養、生活產業等，讓孩子更了解自己的家鄉，進而親鄉，更愛鄉，學校也積極開設多元社團，例如有太鼓、陶笛、AI機器人等多元學習的社團，其中對外參賽、展演，也都能獲得好成績，不只增進學生的學習動力和信心，彌補城鄉的差距，更讓孩子透過學習活動來認識自己、發現亮點、自信展能。將軍國小全校僅有36名學童，為了鼓勵這群認真學習的孩子，並幫他們實現耶誕禮物心願的募集，台南大員皇冠假日酒店由員工認領36份愛心禮物，孩子們特別在平安夜來到酒店展現勤練已久的陶笛表達感謝之意，並開心地領取心願禮物，度過一個別具意義的平安夜。

台南大員皇冠假日酒店的公益行動已連續七年，未來持續傳愛，相信這愛的足跡可以走遍台南市所有的國小，讓愛不間斷。去年接受酒店幫助的吉北耍國小由林志宏校長帶領孩子重返酒店，展現古歌謠身體歌、擁抱吉貝耍舞蹈演出，以及首次參與平安夜活動的賢北國小，由王韋程校長帶著合唱團的孩子獻唱多首歌曲，讓大廳充滿著歡樂溫馨氣氛。

壓軸演出則要特別感謝黃偉哲市長，不僅親自出席傳愛圓夢平安夜的活動，也加碼邀請飄洋過海來為台南跨年演出的荷蘭男高音Martin Hurkens (馬丁·賀肯斯)以及荷蘭女歌手Marjolein(瑪喬琳)，擔任神秘嘉賓，於酒店大廳壓軸獻唱4首歌曲，頓時人潮湧現，被溫柔的歌聲深深吸引，所有人的心也跟著被溫暖了。